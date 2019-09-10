فحص إيداع مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي عن الشهر الحالي 1441

نتابع معكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية اخر اخبار مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي عن شهر سبتمبر الحالي، حيث يزداد البحث في هذه الأونة الأخيرة عن موعد إيداع المقطوعة في الضمان الإجتماعي، وتتميز المقطوعة كونها أحد البرامج التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، والتي تهدف إلى العمل على تحسين المستوى الإقتصادي والمالي في دولة المملكة، ويسأل الكثير من المواطنين في دولة المملكة عن توقيت صرف وإيداع الدفعة الجديدة من المقطوعة في حسابات المستفيدن، حيث يأمل الكثير من المواطنين أن يتم إيداع المقطوعة بأسرع وقت ممكن من اجل تحسين الظروف الصعبة التي يمرون بها بسبب الضريبة المضافة وغلاء المعيشة وإرتفاع الأسعار والخدمات والسلع.







تعرف على الفئات المستفيدين من مساعدة المقطوعة

الأسر ذات الدخل المنخفض أو الأسر التى لا دخل لها. الأرامل والمطلقات. أسر السجناء. الأسرة التى غاب عنها عائلها.







شروط الإستفادة من المقطوعة 1441

يجب ان يكون عمر المستفيد 35 عاماً فأكثر وان يكون سعودي الجنسية ويقيم في دولة المملكة العربية السعودية.

يجب ان لا يمتلك سجل تجاري.

ضرورة الإفصاح عن كافة البيانات متطابقة مع الجهات الرسمية.







التسجيل في الضمان الإجتماعي والإستعلام عن المقطوعة

كشفت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية على أنه يمكن التسجيل والإستعلام عن الدفعة الجديدة القادمة، حيث يمكنك عزيزي الزائر زيارة البوابة الإلكترونية الضمان الإجتماعي.