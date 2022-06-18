فترة السماح بعد انتهاء تأشيرة الزيارة السعودية ومتى يجب تجديدها

نوضح لكم في هذا المقال فترة السماح بعد انتهاء التأشيرة العائلية لحامليها في المملكة العربية السعودية، وهي إحدى أنواع التأشيرات التي تسمح لحاملها بزيارة أهله وأقاربه من الدرجة الأولى المقيمين في المملكة؛ حيث يمكن الإقامة لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً، وبعد ذلك يمكن تمديد التأشيرة لضمان الإقامة في المملكة بشكل قانوني دون التعرض لفرض الغرامات المالية أو السجن والترحيل من السعودية.

خطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية

تتيح وزارة الداخلية السعودية على منصة أبشر إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية، وذلك باتباع هذه الخطوات:

أولاً الدخول إلى منصة أبشر.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور في المكان المخصص لذلك.

اضغط على خيار “الخدمات الإلكترونية” ثم اختر “الجوازات”.

اختر تمديد الزيارة العائلية، وحدد الأشخاص الذي تود تمديد الزيارة لهم.

أدخل البيانات المطلوبة منك بدقة، وقم بإرفاق المستندات أيضاً.

متى يجب تمديد تأشيرة الزيارة العائلية

حاملي التأشيرة العائلية يمكنهم الاستعلام عبر منصة أبشر الإلكترونية عن موعد انتهاء التأشيرة الخاصة بهم، وذلك بتحديدها في الحال قبل انتهاء المهلة المحددة للتجديد.

حيث يتم التجديد خلال الأسبوع الأخير من صلاحية التأشيرة من خلال منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية، أو عن طريق أحد فروع الجوازات القريبة إلى المكان الذي تسكن به.

فترة السماح بعد انتهاء تأشيرة الزيارة السعودية

يمكن تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونياً عبر أبشر قبل انتهاء التأشيرة لمدة لا تزيد عن أسبوع، وفي حالة انتهاء التأشيرة يكون أمامك مدة ثلاثة أيام للتجديد خلالهم، فيما بعد ذلك تقوم الحكومة السعودية بفرض الغرامة عليك، وقد يتم ترحيلهم خارج المملكة.

غرامة تأخير تمديد الزيارة العائلية

أعلنت وزارة الداخلية عن قيمة الغرامة المفروضة على الزائرين في حالة عدم تجديد التأشيرة، وكانت الغرامات كما يلي: