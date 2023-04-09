فتح عدد من المداخل والمخارج بالمسجد الحرام تبعًا لقرار شؤون الحرمين منعًا للازدحام

قامت شؤون الحرمين بفتح عدد من المداخل والمخارج للمصلين بالمسجد الحرام وذلك منعا للازدحام بحيث يتم تقليل التجمعات، وتزامنا مع الشهر الكريم ازداد عدد المعتمرين لذا تهيئة المصليات وفتح أكبر عدد منها لأداء الصلوات دون ازدياد التجمعات.

قرار شؤون الحرمين

أصدر شؤون الحرمين أنه تم افتتاح عدد من المداخل والمخارج بالمسجد الحرام منعا للتجمعات الزائدة، ومن المداخل التي تم افتتاحها هي المدخل رقم 87,88,89,90,90,91، ومداخل السلم 91,84,74 وأيضا تم فتح مدخل الشبكية لمصليات الدور الأول والسطح.

من الجدير بالذكر أن العتيبي حرص الرئاسة أكد على تحقيق الجودة من أجل راحة الوافدين للمسجد الحرام، وأساس فتح بعض المداخل والمخارج للمسجد اليوم هي زيادة عدد الوافدين خاصة أن المعتمرين يتزايدون في الشهر المبارك وخاصة في العشر الأواخر من رمضان لذا سيشهد المسجد الحرام زيادة في أعداد الوافدين للقيام بعمل العمرة، وتتبقى أيام معدودة حتى نبدأ في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

أهم مناسك العمرة