بنك الرياض أحد أكبر وأهم البنوك الاستثمارية الموجودة بالمملكة العربية السعودية، والذي يسعي دائماً علي راحة عملائه وتوفير طرق لتسهيل التعامل مع البنك، ومعروف عن بنك الرياض أن جميع معاملات البنك طبقاً للشريعة الإسلامية، حيث قام بنك الرياض بالإعلان علي صفحته الرسمية أنه قام بتوفير أحد أهم الخدمات الإلكترونية، التي يقوم الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية بالبحث عنها، ونتيجة ذلك، قام البنك بتوفير إمكانية فتح حساب في بنك الرياض من خلال منصة النفاذ الوطني، وفي هذا المقال علي موقع نجوم مصرية سوف نتعرف علي طريقة فتح حساب في بنك الرياض من خلال منصة النفاذ الوطني.

طريقة فتح حساب في بنك الرياض من خلال منصة النفاذ

قام بنك الرياض بالإعلان علي صفحته الرسمية، بالإعلان عن مجموعة خطوات يجب اتباعها، للتسجيل وفتح حساب بالبنك من خلال منصة النفاذ، وأنه يجب اتباع جميع هذه الخطوات الهامة للتسجيل، وهي كالتالي:

قم بالذهاب إلي الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الرياض.

قم بالنقر علي تقديم الطلب.

ملئ جميع البيانات المطلوبة في منصة النفاذ الوطني.

سيصل بعد ذلك رسالة علي العنوان الذي قمت التسجيل به.

متاح أيضاً في في حالة امتلاك حساب بنك خاص في بنك الرياض، بفتح حساب جاري.

فتح حساب ثاني في بنك الرياض

من الخدمات التي يقوم بنك الرياض بتوفيرها لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، هي إمكانية فتح حساب ثاني بالبنك، وذلك بعد اتباع مجموعة خطوات بسيطة والتي سوف نقوم بذكرها الان: