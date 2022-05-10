خطوات فتح حساب الراجحي منصة النفاذ الوطني الموحد والشروط المطلوبة

يبحث العديد من المواطنين عن خطوات فتح حساب الراجحي من خلال منصة النفاذ الوطني حيث إنه يعتبر مصرف الراجحي واحد من أهم المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية كما يقدم العديد من القروض والتمويلات إلى المواطنين والمقيمين ومن الجدير بالذكر أنه تم إنشاء بنك الراجحي عام 1957 ليصبح واحد من أهم البنوك في المملكة، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات فتح حساب الراحي عن طريق بوابة النفاذ الوطني الموحد والشروط المطلوبة.

الشروط المطلوبة لفتح حساب الراجحي النفاذ الوطني الموحد

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها ليتمكن المتقدم من فتح حساب الراجحي من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد وتتلخص هذه الشروط في النقاط التالية:

يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية أو مقيم داخل حدود المملكة العربية السعودية.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم لفتح حساب الراجحي عن 15 عاماً للقاصرين و 18 عاماً للبالغين.

في حالة أن المتقدم مواطن يجب توفر الهوية الوطنية وأن تكون سارية وغير منتهية الصلاحية.

في حالة أن المتقدم مقيم يجب توفر إقامة سارية الصلاحية.

يجب أن يمتلك المتقدم رقم جوال من خلال الشبكات المتوفرة داخل المملكة العربية السعودية.

يُشترط التسجيل في منصة أبشر.

يجب التسجيل في حساب الراجحي بنفس رقم الجوال المفعل في أبشر.

خطوات فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطني

يجب اتباع عدد من الخطوات لفتح حساب الراجحي من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد وهي:

في البداية يقوم المتقدم بالدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لمصرف الراجحي ويمكن الدخول من هنا.

الدخول إلى الصفحة الرئيسية ومنها اختيار فتح حساب الراجحي.

إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة من “الجنسية، رقم الإقامة، اللقب، نوع الهوية، رقم الجوال، البريد الإلكتروني، الدخل الشهري للمتقدم، المبلغ المتوقع صرفه في خلال الشهر”.

إدخال رمز التحقق في الخانة المخصصة ثم الضغط على التالي.

التأكد من صحة كافة البيانات التي تم إدخالها ثم الضغط على تقديم الطلب.

توثيق حساب الراجحي عن طريق خدمة النفاذ الوطني الموحد

يمكن للعميل توثيق حساب بنك الراجحي من خلال الموقع الرسمي لخدمة النفاذ الوطني ويتم توثيق الحساب باتباع الخطوات الآتية: