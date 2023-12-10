فتح باب المنافسة والتسجيل على جوائز المنتدى السعودي للإعلام إلكترونياً

قامت أمانة جائزة المنتدى السعودي للإعلام، بفتح باب التسجيل والمنافسة اليوم بشكل إلكتروني على جوائز المنتدى، ويوفر التسجيل على الجائزة من اليوم 10 ديسمبر وحتى 7 يناير 2024، وذلك من خلال الدخول على الرابط المخصص لها awards.saudimf.sa، ثم يقوم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب، ثم يضغط على “بدء التسجيل” بعد الاطلاع على التعليمات والشروط، وإكمال عملية التسجيل عبر اختيار فئة الجائزة، بالإضافة إلى التأكد من تسليم المشاركة لكي تطلع عليها لجنة التحكيم، وفي النهاية يقوم بمتابعة حالة المشاركة عبر الاشتراك بالنشرة البريدية للجائزة من إعدادات الحساب.

الصورة من اليوتيوب

ويتم استقبال الاستفسارات والاقتراحات المتعلقة بالمشاركة في الجائزة على مدار الساعة عبر البريد الإلكتروني award@saudimf.sa، وتعطي الجائزة لمنسوبي مؤسسات الإعلام أفراداً أو مجموعات، وكذلك ممثلي المؤسسات أو ممثلي الفرق الإعلامية ومنسوبي كليات وأقسام الإعلام في الجامعات السعودية أفراداً أو مجموعات، بالإضافة إلى الشخصيات الإعلامية المرشحة من قبل الهيئة الاستشارية في المنتدى.

التسجيل للمنافسة على الجوائز

ويمكن المشاركة في الجائزة من خلال ستة مسارات، تتمثل في الصحافة (التقرير، المقال، الحوار)، والإنتاج العلمي (الدراسات والبحوث)، والإعلام الرقمي (منصات التواصل الاجتماعي، أفضل منصة رقمية، الفنون الرقمية في المجال الإعلامي)، والإنتاج المرئي والمسموع (الأفلام القصيرة، البرامج المرئية والحوارية، التقارير المرئية، البرامج الإذاعية، البودكاست)، والابتكار والريادة (الابتكار في الاتصال المؤسسي، المشاريع الريادية في المجال الإعلامي، الابتكار الإعلامي للقطاع غير الربحي)، والشخصية الإعلامية للعام 2024م، ويجب أن يكون العمل المقدم منشور حديثًا، خلال دورة الجائزة؛ أي لا يتعدى سنة من تاريخ نشر العمل وحتى تاريخ إطلاق الجائزة في نسختها الحالية.

أهمية الجائزة

كما تهدف الجائزة إلى تشجيع الأعمال الأكاديمية والمهنية المتميزة في وسائل الإعلام كما تهدف أيضا إلى تكريم المتميزين من رواد الإعلام، وتحفيز الكفاءات الإعلامية للتميز بأدائها الإعلامي، وتقدير الشخصيات التي شاركت في مسيرة الإعلام السعودي، وتعزيز التجارب السعودية الرائدة في صناعة الإعلام والاتصال، ينطلق المنتدى السعودي للإعلام 2024 بنسخته الثالثة، خلال الفترة من 20 – 21 فبراير المقبل، وذلك بتنظيم من هيئة الإذاعة والتلفزيون، (بالشراكة) مع هيئة الصحفيين السعوديين.