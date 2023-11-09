فتح باب القبول والتسجيل لبرنامج الدبلوم الصباحي ب”تقنية ” حقل

قررت الكلية التقنية بمحافظة حقل استقبال طلبات القبول المباشر الإلكتروني للراغبين في التقديم على برنامج الدبلوم الصباحي تخصص “ تقنية الدعم الفني للحاسب “ لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها للفصل التدريبي الثاني من العام 1445هـ.

مدخل الكلية التقنية بحقل _ مصدر الصورة: منصة اكس

وقال عميد الكلية المهندس سمير هوساوي أن القبول المباشر متواصل لمدة 6 أيام، ناصحًا الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل، كذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب عبر البوابة الإلكترونية للقبول (قبولي)

مع ضرورة إنشاء حساب على بوابة قبولي من خلال الرابط التالي.