فتح باب القبول والتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية 1444..الشروط ورابط التقديم

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني عن فتح باب التقديم في كلية الملك خالد العسكرية للالتحاق بدورة الضباط الجامعيين للعام الدراسي 1444هـ، في المواعيد المحددة بدءاً من غداً الأحد 27 -11-1443 من الساعة العاشرة صباحاً ويستمر استقبال طلبات التقديم حتى يوم الخميس الموافق 1-12-1443 الساعة الحادية عشر صباحاً، وذلك من خلال بوابة لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية، ولابد أن يستوفوا جميع المتقدمين الشروط والمعايير المطلوبة بجانب ضرورة اتباع التعليمات والإرشادات، فيما أشارت الكلية أنه سيتم الإعلان عن تقديم لحملة الثانوية العامة لاحقاً.

شروط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية

يشترط الجنسية السعودية، بينما يتم استثناء من نشأ مع والده وقت تأدية واجبه نحو البلاد في الخارج.

يجب أن يتميز الشخص بحسن الأخلاق والسمعة وألا يكون قد صدر حكم ضده في أي قضية جنائية أو مخلة بالشرف أو الأمانة وألا يكون قد تواجد في دار الإيواء أو السجون من قبل.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 27 سنة لكل التخصصات إلا الأطباء 30 سنة (حسب بطاقة الهوية الوطنية).

يجب أن يكون الشخص لائق بدنياً بأن لا يقل الطول عن 165 سم بوزن 52 كجم، وألا يزيد الطول عن 188 سم و وزن 95 كجم.

إذا كان متزوج يجب أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أيضاً.

لابد من حصول المتقدم على الشهادة الجامعية بانتظام وتقدير لا يقل عن (جيد)، وألا يكون قد مضى على التخرج أكثر من عام دراسي واحد.

آداء اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (step) من قبل مركز قياس.

للتخصصات النظرية فقط تأدية اختبار القدرات العامة.

يجب اجتياز فترة الامتياز للتخصصات الطبية ولابد من وجود رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

على المتقدمين جميعاً اجتياز جميع الاختبارات والفحص الطبي واللياقة البدنية واختبار كفايات الحرس الوطني فضلاً عن التزكية الأمنية.

عمل معادلة من وزارة التعليم السعودية في حال إن كانت الشهادة من خارج المملكة.

رابط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية 1444

من الساعة العاشرة صباحاً غداً الأحد عبر رابط لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية، تعبئة الحقول بالمعلومات (سليمة) علماً بأنه يتحمل الشخص عواقب إذا تم تسجيل معلومات غير صحيحة، كما يتطلب وجود حساب شخصي على بوابة أبشر حتى تتمكن من الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني.