فتح باب القبول والتسجيل في سابك 1444 لخريجي الثانوية

بعد تخرُج الطالب من المدرسة الثانوية لا بد أن يسأل عن وقت فتح باب القبول والتسجيل في سابك 1444 وقد تأسست شركة سابك للصناعات البتروكيماوية عام (1976)، ومقرها الرياض في المملكة العربية السُّعُودية، وهي متخصصة في صناعة البتروكيماويات مثل الوقود والبترول والمواد الأخرى، وتمتلك أرامكو حصة كبيرة في سابك في السوق التجاري السعودي الرسمي وتمتلك سابك قوة عاملة ضخمة تضم اكثر من 30 ألف موظف مكلفون بإدارة عمليات الشركة ومصالحها في أكثر من 30 دولة حول العالم ودائماً ما تقوم شركة سابك على تنفيذ برامج تدريبية وفتح باب القبول والتسجيل في سابك 1444.

شروط التسجيل في سابك 2022

طلبت شركة سابك للبتروكيماويات من الطلاب الراغبين في الالتحاق بسابك تحقيق شروط التالية:

يجب أن يكون حاملاً للجنسية السُّعُودية. يشترط على المتقدم أن يكون حاصل على الشهادة الثانوية العامة. تخطي الفحوص الطبية التي تفرضها الشركة على المتقدمين الناجحين. نجاح المقابلة الشخصية التي تحددها الشركة. الحد الأدنى لسن المتقدمين هو 24 عاماً. الدوام الكامل لخريجي المدارس الثانوية. ستُعطى أولوية القبول للذين تخرجوا مؤخراً من الثانوية العامة.

كيفية التقديم على سابك لخريجي الثانوية 1444

يُمكن لجميع خريجي الثانوية التسجيل في برنامَج سابك باتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى الرابط التالي

إنشاء حساب جديد في سابك.

إدخال البريد الإلكتروني.

كتابة رَقَم الهاتف.

الضغط على القائمة الرئيسية

الضغط على رمز المستخدم.

إدخال بريدك الإلكتروني.

تأكيد البريد.

إدخال اسمك الكامل.

حدد منطقتك.

وانقر فوق إنشاء حساب مع سابك.

اختيار التسجيل والتقديم لخريجي الثانوية.

تعبئة بيانات الطالب الشخصية المطلوبة

تأكيد عملية إدخال البيانات.

الموافقة على الشروط.

الضغط على تبويب التسجيل.

مزايا القبول والتسجيل في سابك 1444