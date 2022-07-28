موعد فتح باب القبول والتسجيل أمن المنشآت.. الشروط والرواتب ومدة الدورة

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي السعودية، وكالة الداخلية قطاع أمن المنشآت، عن موعد التقديم على وظائف أمن المنشآت رتبة جندي موسيقى، جندي أول، للرجال وفقا للشروط المعلنة، في هذا التقرير نعرض لكم رابط وشروط وراتب أمن المنشآت، إضافة إلى كافة تفاصيل التسجيل، وما هي مدة دورة الجندي، وطريقة التسجيل في وظائف أمن المنشآت عبر منصة أبشر للتوظيف.

تقديم أمن المنشآت

سيتم فتح باب القبول والتسجيل في وظائف أمن المنشآت يوم السبت القادم 1 محرم 1444 هجرية، الموافق 30 يوليو 2022م، ويستمر تقديم امن المنشات حتى يوم الخميس الموافق 6 محرم 1444 هجرية، الموافق 4 أغسطس 2022م.

شروط امن المنشات

حددت الإدارة العامة للقبول والتسجيل شروط التقديم على وظائف أمن المنشآت كالتالي:

يشترط أن يكون المتقدم حاملا الجنسية السعودية من حيث المنشأ والأصل، ويستثنى فقط من نشأ مع الوالد خارج السعودية لخدمة البلاد. يجب أن يكون المسجل حسن السلوك والسيرة والسمعة، وألا يكون سبق له الحكم في أي من الجرائم المخلة بالأمانة والشرف. كما يجب ألا يكون سبق تعيينه في أحد الوظائف العسكرية، أو تم فصله من أحد المعاهد أو المراكز أو الكليات العسكرية، وألا يكون موظف في القطاعات الحكومية. يجب ألا يكون متزوج من أجنبية غير سعودية. يشترط اجتياز المتقدم جميع الإجراءات والاختبارات المتعلقة بالقبول والمقابلة الشخصية. يجب تناسب الطول مع الوزن وفق اللائحة العسكرية الطبية. أيضا يشترط توافر المؤهلات العلمية والدراسية للوظيفة المتقدم عليها، مع المصادقة والمطابقة من الجهات التعليمية المختصة. المؤهل المطلوب جندي هو شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها. ويشترط الحصول على شهادة الثانوية، إضافة إلى دورة تدريبية معتمدة أو دبلوم معتمد، لمدة سنة بعد الثانوية العامة، جندي أول، للتخصصات المطلوبة، أو مؤهل أعلى في التخصصات التالية: ميكانيكا سيارات

فني لحام

تبريد وتكييف

كهرباء

فني مولدات

فني خراطة

دعم فني حاسب آلي

شبكات حاسب آلي

برمجيات حاسب آلي.

راتب امن المنشات

يقدم امن المنشات رواتب لكلا من جندي وجندي أول كالتالي:

راتب جندي موسيقى امن المنشات : يختلف الراتب حسب الدرجة الوظيفية، إذ يبدأ راتب جندي على الدرجة الأولى، من 2800 ريال سعودي، إلى 4340 ريال سعودي على الدرجة الخامسة عشر، وتبلغ العلاوة الدورية 110 ريال سعودي.

: يختلف الراتب حسب الدرجة الوظيفية، إذ يبدأ راتب جندي على الدرجة الأولى، من 2800 ريال سعودي، إلى 4340 ريال سعودي على الدرجة الخامسة عشر، وتبلغ العلاوة الدورية 110 ريال سعودي. راتب جندي أول : يبدأ من 2950 ريال سعودي على الدرجة الأولى، ويصل إلى 4700 ريال سعودي للدرجة الخامسة عشر، بعلاوة دورية تبلغ 125 ريال سعودي.

: يبدأ من 2950 ريال سعودي على الدرجة الأولى، ويصل إلى 4700 ريال سعودي للدرجة الخامسة عشر، بعلاوة دورية تبلغ 125 ريال سعودي. كما تصرف بدلات الجنود في أمن المنشآت كالتالي: بدل صنف: 400 ريال سعودي. بدل ميدان: 450 ريال. بدل إعاشة: 1000 ريال. بدل خطر: 600 ريال. بدل نقل: 500 ريال. بدل إرهاب: 805 ريال.



ما هي قوات امن المنشات

أمن المنشآت هي إحدى فروع القوات العسكرية التابعة لوكالة الداخلية السعودية، ويختص دور جندي أمن المنشآت بحماية المنشآت الصناعية من خارج الحرم لكل منشأة، إضافة إلى فحص الكفاءة من الداخل، والمساهمة في التفتيش عليها وإعداد الخطط.

كما تساهم في إدارة وتنظيم المشاة والحدود المحيطة بمنطقة قطار الحرمين، والعمل على توفير الأمن في مواسم الحج وفق المهام الموكل بها العامل في قطاع امن المنشات.

وتبلغ مدة دورة أمن المنشآت 3 شهور بدون الخروج أو الزيارة، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية، ضمن الشروط العامة للتقديم.

أبشر للتوظيف امن المنشات

يتم التقديم على وظائف أمن المنشآت خلال المواعيد أعلاه من خلال اتباع الخطوات التالية: