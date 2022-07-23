فتح باب القبول للتسجيل في جامعة جدة، وكلية الأمير سلطان العسكرية للجنسين 1444، الشروط ورابط التقديم

أعلنت جامعة جدة في المملكة العربية السعودية، بدأ القبول والتسجيل لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1444هـ في مجموعة واسعة من التخصصات المُتاحة.

التخصصات المفتوحة للتسجيل في جامعة جدة

وتعتبر جامعة جدة أحدث الجامعات الحكومية في المملكة، حيث تأسست قبل 8 سنوات وتقول في رسالتها أنَّها تتبنى تخصصات ومهارات المستقبل لإعداد جيل من العلماء والقادة يساهم في تنمية الاقتصاد والمجتمع.

وأوضح عميد القبول والتسجيل د. عيسى بن عبد الله السلمي أنَّ القبول في التخصُّصات الصحية والهندسية والحاسوبية سوف يتمُّ ضمن السنة المشتركة، بينما يكون القبول المباشر في برامج البكالوريوس لكليات الأعمال، والعلوم، وعلوم الرياضة، والقانون والدراسات القضائية، والتصاميم والفنون، واللغات والترجمة، والعلوم الاجتماعية، والاتصال والإعلام، والقرآن الكريم والدراسات الإسلامية، والعلوم والآداب فرع خليص والكامل.

موعد وطريقة التسجيل في جامعة جدة

وأضافت جامعة جدة أنَّ استقبال طلبات القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام 1444هـ/2022م سوف يبدأ اعتباراً من يوم الأحد المقبل 25 /12 /1443 هـ، وحتى يوم السبت 1 / 1/ 1444هـ.من خلال بوابة القبول الإلكترونية من هنا، كما تقوم إدارة الجمعة بالرد على جميع الاستفسارات الخاصة بمراحل القبول عبر الصفحة الخاصة بذلك على موقع التواصل الاجتماعي المصغَّر تويتر من هنا.

فتح باب القبول للجنسين في كلية الأمير سلطان العسكرية

وبدورها أعلنت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران، عن موعد فتح باب القبول والتسجيل للجنسين من حملة الثانوية العامة لإكمال دراسة مرحلة البكالوريوس.

شروط التقديم في كلية الأمير سلطان العسكرية

وحددت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة في المملكة شروط التقديم في كلية الأمير سلطان العسكرية، وفقاً للنقاط التالية:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الأصل والنشأة. أن يكون حاصلاً على الثانوية فرع “العلوم الطبيعية فقط” أو ما يعادلها بمعدل تراكمي لا يقل عن 85%. ألَّا تزيد مدة حصول المتقدم على الثانوية على آخر ثلاث سنوات (1443هـ 1442هـ 1441هـ)، وتكون الأفضلية في القبول لخريجي العام الحالي. ألَّا يزيد عمر المتقدم على 23 عاماً عند تقديم الطلب. أن يكون متفرغاً بشكل كلي للدراسة. أن يكون حاصلاً على نتائج القدرات العامة (70%) والتحصيل الدراسي العلمي عن (65%) كحد أدنى. أن يجتاز الطالب الفحص الطبي المعتمد لدى الكلية. ألَّا يكون قد سبق فصله لأسباب أكاديمية أو تأديبية من الكلية أو لأسباب تأديبية من أي كلية أخرى. يتحمل المتقدم مسئولية صحة المعلومات المسجلة بالمواقع الإلكترونية وفي حال ثبوت خلاف ذلك يلغي تسجيله مباشرة وفي أي مرحلة دراسية. لا يجوز تغيير التخصص للمقبولين لاحقاً في دبلوم (طب الطوارئ) للعسكريين، والمقبولات في (التمريض). يتعهد جميع الطلاب والطالبات المقبولين كمدنيين بالعمل في أي وحده تابعه للخدمات الطبية للقوات المسلحة حسب ما تقتضيه مصلحة وحاجة ومناوبات العمل.

موعد وطريقة التقديم في كلية الأمير سلطان

وأوضحت كلية الأمير سلطان العسكرية أنَّ التقديم قد بدأ الخميس بتاريخ 1443/12/22هـ الموافق 2022/07/21م وينتهي التقديم يوم الإثنين بتاريخ 1443/12/26هـ الموافق 2022/07/25م، من خلال موقع الكلية – بوابة القبول الإلكتروني من هنا.