فتح باب التقديم في وظائف الأمن الدبلوماسي 1443هـ

يبحث الكثير من الأشخاص ويتساءلون حول الرابط الذي يمكن أن يقوموا من خلاله بالتقديم على”وظائف الأمن الدبلوماسي” فقد تم الإعلان عن بدء التسجيل في الوظائف العسكرية على الرتب التالية (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي) والجدير بالذكر أن التسجيل يتم إلكترونياً من خلال رابط أبشر للتوظيف الأمن الدبلوماسي، لذلك يجب على من يرغب في التسجيل سرعة التقديم في الموعد المحدد، مع ضرورة تجهيز كافة المستندات الثبوتية المطلوبة للتسجيل، وكذلك إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

رابط تقديم القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي 1443

يتم التسجيل إلكترونيا من خلال رابط أبشر للتوظيف من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على الرابط الموجود في الأعلى.

اضغط على أيقونة “الوظائف المتاحة”

. ثم اختيار وظائف الأمن الدبلوماسي للرجال 1443.

قم بإدخال كافة البيانات والمستندات المطلوبة.

قم بالضغط على تسجيل.

في النهاية قم بطباعة استمارة التسجيل الإلكترونية.

شروط وظائف الأمن الدبلوماسي 1443 رجال

في البداية يلزم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. كما يلزم حسن السير والسلوك. يلزم أن لا يكون محكوم عليه في قضايا مخلة بالشرف والاعتبار. يلزم أن يقوم باجتياز كافة إجراءات واختبارات القبول المطلوبة. يلزم أن لا يكون المتقدم متزوج من غير سعودية. كما يلزم أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية. يلزم أن لا يكون موظف في أي جهة حكومية. يلزم أن لا يكون قد سبق له التعيين في أي وظيفة عسكرية أو قد أنهيت خدمته من أحد الكليات أو المعاهد أو المراكز العسكرية. يلزم توفر المؤهل المطلوب للوظيفة والتصديق عليه من جهات الاختصاص.

موعد التسجيل عبر jobs.sa

يبدأ من يوم السبت 20\10\1443 الموافق 21\05\2022.

حتى يوم الخميس بتاريخ 25\10\1443 الموافق 26\05\2022.

جدول رواتب القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي