فتح باب التسجيل في حساب المواطن بأمر ملكي ..كيفية التسجيل وأهم شروط التقديم للحصول على الدعم

بأمر ملكي من خادم الحرمين الملك سلمان تم فتح التسجيل في حساب المواطن من جديد، وذلك بعد التعديلات التي تم الإعلان عنها من طرف حساب المواطن، حيث قام الملك سلمان بتخصيص مبلغ مالي بقيمة ٨ مليار ريال سعودي في حساب المواطن، بالإضافة إلى ذلك سيتم صرف دفعة ٥٦ لشهر يوليو في حسابات للمواطنين المستفيدين من برنامج الدعم، كما أن الهدف من هذه المبادرة تخفيف الأعباء على المواطنين ومساعدة أصحاب الدخل الضعيف، وأيضا تحسين مستوى المعيشة في ظل التطورات التي شهدتها المملكة العربية السعودية، ومن خلال هذه السطور الآتية سنتعرف على كيفية التسجيل وموعد إيداع دفعة ٥٦، وأهم الشروط التسجيل في حساب المواطن بعد التعديلات الجديدة.

كيفية التسجيل في حساب المواطن الجديدة ١٤٤٣

التوجه مباشرة إلى البوابة الرسمية لحساب المواطن الإلكتروني عبر الانترنت.

يجب تدوين رقم الهاتف المحمول ورقم البطاقة الوطنية، وأيضا تاريخ الميلاد لتسجيل الدخول.

وبعدها سوف تصلك رسالة نصية على هاتفك المحمول، قم بإدخال كلمة المرور المؤقتة في المكان المخصص لذلك لإستكمال عملية التسجيل.

على المواطن التأكد من جميع المعلومات التي قام بكتابتها، وبعد ذلك قم بتغيير كلمة المرور.

يجب على المواطن إرفاق كافة الأوراق والمستندات المطلوبة منه.

يجب على المواطن إضافة بعض المعلومات الشخصية مثل:

رقم الحساب البنكي عنوان الإقامة والدخل الشهري، وكذلك البيانات الخاصة بالتابعين.

رقم الحساب البنكي عنوان الإقامة والدخل الشهري، وكذلك البيانات الخاصة بالتابعين. وأخيرا تقديم على الطلب.

أهم شروط التسجيل في حساب المواطن بعد التعديلات الجديدة

للقبول بحساب المواطن يشترط الجنسية سعودية، كما يستثنى من هذا الشرط أبناء المواطنين الحاملين لبطاقات التنقل.

يشترط عمر المستفيد من برنامج حساب المواطن، ألا يقل عن ١٨ عاما.

يجب أن تكون إقامة المواطن إقامة دائمة بأراضي المملكة السعودية.

من هم بدار الإيواء أو سجناء لا يتم قبولهم في حساب المواطن.

يشترط حسن السيرة والسلوك للمتقدم في حساب المواطن الجديد.

الدخل الشهري يشترط ألا يزيد عن ٣ آلاف ريال سعودي.

المستفيد من الدعم يجب أن يكون معيل للأسرة، وألا يكون مطلق أو أعزب.

متى سيتم إيداع دفعة ٥٦ من حساب المواطن

مع إقتراب عيد الأضحى سيقوم حساب المواطن بإيداع دفعة ٥٦ لشهر يوليو في جميع حسابات المواطنين المستفيدين من هذا الدعم، زائد مبلغ إضافي المقدم بأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين.

كيفية رفع المستندات في حساب المواطن في حالة كان التسجيل جديد