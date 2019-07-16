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فتح المحلات التجارية خلال الصلاة في السعودية تعرف علي قرار خادم الحرمين الجديد

كتب أحمد سلامةفي آخر تحديث
فتح المحلات التجارية خلال الصلاة في السعودية تعرف علي قرار خادم الحرمين الجديد

كما نعرف فإن المملكة العربية السعودية تقوم بإغلاق جميع المحلات التجارية أثناء فترة الصلوات وذلك بناء علي قرار مقدم من المملكة العربية السعودية ومن يخالفة تقع علية العقوبة وبناء علي قرار جديد مقدم من خادم الحرمين الشريفين قد أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2019، عن فتح المحلات التجارية خلال أداء الصلاة، لأول مرة في مدن المملكة العربية السعودية.

 

وقد جاء ذلك ضمن قرارات الأمير محمد بن سلمان التي يتخذها حيث قد صرح ان تلك القرارات تهدف لإصلاح المجتمع السعودي، حيث كانت أولى هذه القرارات هي قيادة المرأة للسيارة، والسماح بإقامة الحفلات الغنائية، وحضور السيدات لمباريات كرة القدم.

 

غضب رواد موقع تويتر بسبب فتح المحلات التجارية خلال الصلاة في السعودية

وقد ظهرت العديد من التغريدات التي خرجت رافضة للقرار التي إتخذة ولي العهد محمد بن سلمان في المملكة حيث قالت بعض التغريدات.

فتح المحلات التجارية خلال الصلاة في السعودية تعرف علي قرار خادم الحرمين الجديد

يوسف العاتي@y_atti

#افتتاح_المحلات_24_ساعه خلو المحلات
بعد ساعات موعد خسوفي😭

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٦:٤٤ م – ١٦ يوليو ٢٠١٩
المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر
فتح المحلات التجارية خلال الصلاة في السعودية تعرف علي قرار خادم الحرمين الجديد

حزام بن راشد@Hezam_Rashed

بعيداً عن حصر قرار#افتتاح_المحلات_24_ساعة
في عاطفة الحلال والحرام والصلوات إلخ ..
هنا الإجابة لمن يسأل عن فائدة القرار: https://twitter.com/malkassabi/status/1151102183099813888 

ماجد عبدالله القصبي

@malkassabi

صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، يسهم في توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة، معززاً جودة الحياة في المدن، ويفتح مجالات واسعة لاستثمارات القطاع الخاص وخلق الوظائف، تماشياً مع توجهات رؤية المملكة 2030.

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٦:٤٤ م – ١٦ يوليو ٢٠١٩المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر
فتح المحلات التجارية خلال الصلاة في السعودية تعرف علي قرار خادم الحرمين الجديد

صادق محمد حسين@SadigMohammed2

#افتتاح_المحلات_24_ساعه

” تقليدك للآخرين لا يعني أنّك ستصل إلى ما وصلوا إليه “

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٦:٤٤ م – ١٦ يوليو ٢٠١٩

عن الكاتب

أحمد سلامة

احمد سلامة طالب ثانوى مبرمج ومطور مواقع إلكترونية مهتم بالتسويق الإكتروني و الـ SEO وأسعى إلى تطوير المحتوي العربى.

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