فتح التسجيل في حساب المواطن بأمر ملكي تعرف على طريقة التسجيل والشروط

ينتظر الكثير من الأشخاص الوقت الذي سيتم فيه فتح باب التسجيل في “حساب المواطن” وعن الطريقة التي يمكنهم التسجيل من خلال والشروط المطلوب منهم الالتزام بها، وقد صدرت أوامر ملكية عن فتح التسجيل في حساب المواطن، وجاء ذلك بناءً على عرض صاحب السمو من أجل مساعدة العائلات المستحقة من تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية، وبناءً على ما قدمه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، في ضوء دراسة يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية الأوضاع الاقتصادية المتغيرة في العالم وسبل حماية أبناء وبنات الأمة من الأسر المستحقة والمتضررة من تداعياتها.

فتح التسجيل في حساب المواطن

تم الإعلان في في يوم الرابع من يوليو عن بداية فتح باب التسجيل في حساب المواطن، ولذلك يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة التسجيل وهي كالآتي:

في البداية قم بدخول رابط حساب المواطن.

في الخطوة التالية قم بإنشاء حساب إلكتروني جديد.

بعد ذلك قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة منك وتأكد من صحتها.

سيتم إرسال رسالة على هاتفك، بها كلمة مرور.

لإكمال التسجيل أدخله في الحقل المقدم.

بعد ذلك قم بتغيير كلمة المرور إلى كلمة مرور قوية وتذكرها جيدًا.

أملىء جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح.

بعد ذلك يتم تنزيل كافة المستندات التي تؤكد بياناتك.

أتبعها بعد ذلك بطلب تسجيل جديد للموافقة على حساب المواطن الخاص بك

شروط حساب المواطن

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب أن تلتزم بها لتتمكن من التسجيل في حساب المواطن وهي كالآتي: