فتح التسجيل في حساب المواطن 1443 رابط دخول بوابة برنامج الدعم وطريقة التقديم

فتح التسجيل في حساب المواطن 1443 من جديد مرة أخرى بأمر ملكي، وذلك بعد ترقب كبير من جانب المواطنين بالمملكة العربية السعودية لإعادة تفعيل أيقونة تسجيل جديد، واستقبال طلبات جديدة للانضمام لبرنامج الدعم الحكومي، كما تم التوجيه بصرف 8 مليارات ريال للمستفيدين من البرنامج، وقد تم الإعلان من جانب حساب المواطن على تبقي أربعة وعشرون ساعة على صرف مستحقات الدورة السادسة والخمسون من برنامج الدعم، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط تسجيل الدخول إلى موقع حساب المواطن الرسمي لتقديم طلب جديد.

فتح التسجيل في حساب المواطن

تم فتح برنامج حساب المواطن بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين لتخفيف الأعباء التي من المحتمل أن تواجه المواطنين بعد الإصلاحات الاقتصادية ومن الإصلاحات تم تصحيح أسعار المواد البترولية، بالإضافة إلي تطبيق قيمة الضريبة المضافة على المشروبات وغالب السلع الغذائية، مما أدي إلي رفع التكاليف الحياتية، ولذلك تم تدشين برنامج حساب المواطن لمساعدة المواطنين أصحاب الدخل المتوسط والضعيف.

ومنذ تدشين البرنامج من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فقد استقبلت بوابة حساب المواطن الإلكترونية العديد من طلبات تسجيل جديد في برنامج الدعم حتى حلول شهر مارس لعام 2020م (الدورة الثامنة والعشرون)، حيث توقف التسجيل بهذا التاريخ، وأتاح فقط إمكانية إضافة تابع أو مولود.

واليوم صدرت الأوامر الملكية بإعادة فتح تسجيل جديد في حساب المواطن للتقديم مرة أخري بالضوابط التي أعلنها البرنامج من قبل، كما تم تخصيص مبلغ مالي قدره ثمانية مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من خلال برنامج حساب المواطن حتي نهاية السنه المالية الحالية.

التوجيه الكريم تضمن:

-إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.

– تخصيص مبلغ (ثمانية مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي.

-تخصيص مبلغ (408ملايين) ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 4, 2022

طريقة التسجيل في حساب المواطن

نوضح خطوات التقديم على البرنامج للإجابة على استفسارات البعض المتعلقة بكيفية التسجيل بالبرنامج،فمن يريد الإطلاع على طريقة التقديم يمكنه ذلك عن طريق قراءة الخطوات الموضحة بالنقاط التالية:

نقوم بالدخول إلي بوابة حساب المواطن الإلكترونية (ca.gov.sa)

قم بالنقر علي أيقونة “تسجيل جديد “

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد بالهجري ورقم الجوال ثم قم بكتابة رمز التحقق.

بعد تدوين جميع المتطلبات قم بالنقر على أيقونة “تسجيل”.

يقوم الموقع بإرسال كلمة مرور خاصة بحسابك عن طريق رقم الجوال المسجل لديهم.

قم بالدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن وتسجيل الدخول عن طريق تسجيل رقم الهوية وكلمة المرور ثم إدخال رمز التحقق.

قم بالنقر علي أيقونة (تعبئة / استكمال الطلب).

قم بتعبئة البيانات العامة ( الحالة الاجتماعية – الحالة الصحية – حالة القدرة على العمل – المستوي التعليمي)، ثم التالي.

تظهر بيانات السكن (حالة السكن – نوع السكن – المنطقة – المدينة – الحي – الشارع) العنوان (حالة العنوان البريدي – رقم المبني – رقم الوحدة – الرقم الإضافي – الرمز البريدي – صندوق البريد)، ويمكن متابعة خطوات التقديم من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

ويجب العلم أنه من ضوابط البرنامج يتم المراجعة كل ثلاثة أشهر علي الدعم المتوفر من قبل الحكومة للمواطنين عن طريق حساب المواطن، ويمكن تسجيل حساب مواطن جديد الآن من خلال موقع البرنامج بعد فتح التسجيل في حساب المواطن بأمر ملكي اليوم.