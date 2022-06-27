أعلنت وزارة الحرس الوطني عن فتح أبواب تقديم كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين 1443، وهذا في عدد من التخصصات المطلوبة، وقد حددت مجموعة من الشروط من أجل الالتحاق بالكلية، وبالنسبة لموعد التقديم فسيكون من يوم 27 من شهر يونيو الحالي ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، وسيدوم لغاية يوم الخميس القادم، ومن الضروري أن يقوم كل المتقدمين بكتابة بياناتهم الشخصية بدقة أثناء التسجيل، لأنه في حالة الخطأ ستتم معاقبته.

تقديم كلية الملك خالد العسكرية

يستطيع كل الطلاب تقديم كلية الملك خالد العسكرية من خلال الرابطة الذي وضعته الإدارة العامة للقبول المركزي الخاصة بالكلية، ويكون التسجيل بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا: يدخل المتقدم إلى رابط النفاذ الموحد

ثانيا: يتوجب عليه أن يقوم بقراءة كل الشروط والتعليمات الواردة، ثم يواصل بقية الخطوات

ثالثا: يكتب رقم الهوية الوطنية ثم ينقر على زر تسجيل الدخول

رابعا: يجب أن يقوم بتعبئة الطلب الخاص بالالتحاق بالكلية، ثم يرفق كل المستندات المطلوبة ويقوم بإرسال طلب التسجيل.

المستندات المطلوبة للالتحاق بكلية الملك خالد

وضعت لجنة القبول المركزي قائمة المستندات التي يجب أن يوفرها كل المتقدمين لإتمام التسجيل، وهي كما يلي:

صورة عن بطاقة الهوية الخاصة بالمتقدم، وصورة عن بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالأب أيضا

إحضار صورة شخصية وأن يكن مرتديا للزي الوطني فيها

يجب أن يوفر صورة من سجل الأسرة الخاص بوالده، وصورة عن سجل أسرته إن كان متزوجا

الوثيقة الأصلية للتخرج من الكلية.

شروط القبول في كلية الملك خالد

يجب أن يكون المتقدم حاملا للجنسية السعودية ويكون قد نشأ فيها منذ صغره

أن يتمتع بحسن السيرة

إن كان متزوجا يجب أن تكون زوجته سعودية الجنسية

لا يجب أن يكون سنه أكثر من 27 مع بداية السنة الدراسية الجديدة 1444، أما بالنسبة للأطباء لا يجب أن يكون سنهم أكثر من 30 سنة.

يجب أن يكون هناك تناسب بين طول ووزن المتقدم، وأن يكون حاصل على تقدير جيد في المؤهل العلمي

كما يجب أن يجتاز اختبار step الخاص بالمؤهلات الصحية، ويستثنى لأطباء من هذا الاختبار.

أخيرا يجب أن يجتاز اختبارات الكشف الطبي التي انعقدت من طرف اللجنة الطبية للقبول في الكلية.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال تقديم كلية الملك خالد العسكرية، كما ذكرنا لكم شروط التقديم والمستندات المطلوبة.