فايز المالكي…يوجه رسالة قاسية لأصحاب الاحتيجات: “البيوت لها حرمة !!”

فايز المالكي مقدم برامج سعودي , ممثل قدير, ظهر في عدة لقاءات عربية , اشتهر بشخصية ((مناحي)) , شغل منصب سفير النوايا الحسنة لعام 2009 لكثرة المساعدات التي قدمها للآخرين , عمل أكثر من مسلسل وأبرزهم “طاش ماطاش , الوهم , عائلة أبو رويشد , العولمة , العود , نورة , خالك معي 7 , شوية ملح , وفاء , درب المحبة , الغروب الأخير , يوميات مناحي , بيني وبينك , أحلام رابح “

وجه الفنان فايز المالكي رسالة إلى أصحاب الاحتياجات في تغريدة تم حذفها , الرسالة كالتالي: إخواني وأخواتي أرجوكم ثم أرجوكم لا تصطفو أمام منزلي في منتصف الليل أعرف أنكم أصحاب حاجة وأسال الله أن يفرج همكم ولكن البيوت لها حرمة ليس من الطبيعي أن تفتح الباب بالقوة , ليس لكم عندي إلا دعوة أن الله يفرج همكم ويقضي حاجتكم لكن عند دخولي البيت أجدك في وسط الباحة هذا غير مقبول تضع قدمك أسفل الباب كي لا ينغلق ,احترموني احترمكم , أنا لم أتنازل عن راحتي وخصوصيتي وخصوصية أولادي , اقسم بالله لا يرضي أحدكم هذا علي بيته , في الساعة 2 بعد منتصف الليل تلتف حول البيت وتدق الباب هذا غير مقبول بالمرة , لا يأتي إلى أحد في منزلي ويخبرني أنه أتى ولم استقبله , أنا لا استقبل أحد في المنزل.

أضاف تغريدة أخرى قائلاً.. اللهم اجعلني ممن لا يفعل إلا خير ولا يقول إلا خير ولا يذكر إلا بالخير.

ولاقت تغريدة المالكي رواجاً كبيراً , بين مؤيد ومعارض.