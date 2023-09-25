فاجأت المذيع بجنسيتها.. امرأة تعشق يوم التأسيس تتزين بالبرقع والعباءة التراثية في احتفالات اليوم الوطني

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبرز مشاركة سيدة مصرية ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين.

امرأة ترتدي البرقع والعباءة - مصدر الصورة: قناة الإخبارية.

في لقطات الفيديو ظهرت السيدة بزي تراثي سعودي وبراعة في الحديث باللهجة السعودية.

حينما استفسر المذيع عن هوية الملابس ومصدرها، أجابت بابتسامة: “لو تريد الحقيقة، أنا مصرية ولكن مولودة في المملكة العربية السعودية بالتحديد الرياض”.

وأضافت: “أعشق يوم التأسيس، وهذه الإطلالة مستوحاة من المنطقة النجدية، وكنت قد استفدت في اختيارها من نصائح صديقاتي”.

تفاعل الألاف من السعوديين مع المقطع، حيث قال أحدهم في تعليقه “منتحلين الهوية السعودية في الواقع وفي برامج التواصل زاد عن حده وتجاوزوا الأعراف وعادات أبناء وبنات الوطن يكفي” وقال أخر “انا قائل لكم من زمان هؤلاء ليسوا مواطنين أصليين من يقومون بأشياء دخيلة على مجتمعنا المحافظ فلا أحد يغرر بكم وبِكن” وقال أخر “المسلم الحق والشهم و ذو المرؤة لا يرضى على محارمه الظهور بهذا المظهر والذهاب بمفردها و حسبنا الله في كل راعي لم يأتمن على رعيته”.