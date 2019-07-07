رابط استعلام فاتورة الكهرباء السعودية برقم الحساب لشهر يوليو 2019م

يستطيع كل مواطن التعرف على قيمة فاتورة الكهرباء السعودية برقم الحساب ، عن طريق الدخول على خدمات الفواتير، وقامت الشركة السعودية للكهرباء بتوفير هذه الخدمة، للتسهيل على المواطنين معرفة قيمة الاستهلاك الشهري، للمساهمة في ترشيد الاستهلاك، وكانت قد صدرت أوامر ملكية بتحديد يوم 28 من كل شهر لإصدار الفاتورة الشهرية، وجاء ذلك بعد تثبيت صرف الرواتب الشهرية للموظفين في القطاع الحكومي والعسكري، وسوف نقوم من خلال موقع نجوم مصرية بشرح طريقة حساب التعريفة الجديدة للكهرباء ورابط الاستعلام عن الفاتورة الشهرية.

طريقة حساب قيمة فاتورة الكهرباء السعودية برقم الحساب بعد الزيادة الجديدة

18 هلله للاستهلاك السكني حتى 6000 كيلو وات / ساعة والاستهلاك الأعلى من 6000 كيلو وات / ساعة 30 هلله.

20 هلله للاستهلاك التجاري حتى 6000 كيلو وات / ساعة والاستهلاك الأعلى من 6000 كيلو وات / ساعة 30 هلله.

16 هلله للاستهلاك الزراعي والمؤسسات الخيرية حتى 6000 كيلو وات / ساعة والاستهلاك الأعلى من 6000 كيلو وات / ساعة 20 هلله.

21 هلله لكل فئات الاستهلاك للمنشآت الصحية والمدارس الأهلية والمؤسسات والمعاهد.

رابط استعلام فاتورة الكهرباء برقم الحساب

أطلقت شركة الكهرباء السعودية منذ أشهر خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب من خلال الموقع الإلكتروني للشركة عبر الإنترنت، وتم تطبيق التعريفة الجديدة لكل شرائح الاستهلاك الشهري منذ شهر يناير الماضي، وكان الهدف من ذلك هو ترشيد الاستهلاك للموارد الطبيعية بالدولة، ووصول الدعم لمستحقيه عن طريق تقديم الدعم المالي للأسر السعودية الأكثر احتياجاً، ويستطيع كل مواطن التعرف على قيمة الاستهلاك الشهري عن طريق الدخول على موقع الشركة السعودية للكهرباء خدمات الفواتير.

طريقة استعلام فاتورة كهرباء السعودية برقم الحساب