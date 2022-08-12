تحميل تطبيق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية 2022

توفر شركة الطاقة السعودية تطبيقًا يعمل على جميع الأجهزة الذكية من أجل الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية، ويمكن الاطلاع على جميع الخدمات وكافة المعلومات المتعلقة بفاتورة الكهرباء التي تقدمها الشركة من خلال التطبيق وذلك عن طريق تحميله على الهاتف الذى يتوافق مع العديد من الأجهزة المختلفة سواء لأجهزة الأندرويد أو الأيفون.

تحميل تطبيق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية لأجهزة الأندرويد

• تطبيق الشركة السعودية للكهرباء متوفر لجميع أجهزة أندرويد.

• يتم تنزيل التطبيق من متجر Google Play من هنا.

• من خلال متجر Google Play انقر فوق رابط التنزيل.

تحميل تطبيق الشركة السعودية للكهرباء لأجهزة iPhone

• أطلقت شركة السعودية للكهرباء أيضًا تطبيقًا خاصًا بفئة معينة باستخدام جهاز iPhone أو iOS.

• أصبح بإمكانك الاستمتاع بجميع الخدمات من خلال هذا التطبيق

• يمكنك تنزيل التطبيق مباشرة من App Store من هنا.

كيفية إنشاء حساب على تطبيق الكهرباء

لانشاء حساب جديد على تطبيق فاتورة الكهرباء في السعودية يجب اتباع الخطوات التالية:

• قم بتنزيل تطبيق الهاتف المحمول.

• افتح التطبيق الخاص بك ثم انقر فوق رمز التسجيل الجديد.

• انقر فوق رمز التسجيل.

• انقر فوق الأيقونة الشخصية ثم انظر التعليمات.

• انقر فوق رمز البدء.

• حدد جنسيتك وحدد نوع الهوية الخاصة بك.

• أضف رقم التعريف الخاص بك في الحقل المخصص.

• الرجاء ادخال تاريخ ميلادك ثم انقر فوق أيقونة استمر.

• أضف رمز تأكيد التحقق الوارد.

• الرجاء إدخال عنوان بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك المحمول.

• قم بتسجيل كلمة مرور جديدة .

• أدخل رمز التحقق المرئي.

• أدخل عنوان بريدك الالكتروني.

• افتح رسالة التنشيط وانقر فوق رمز التنشيط.

• أدخل معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك.

• قم بتدوين العنوان.

• انقر فوق رمز “حفظ” لإكمال إنشاء الحساب.

تطبيق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

أطلقت شركة الكهرباء السعودية تطبيقًا للاستعلام عن فواتير الكهرباء كما يوفر هذا التطبيق العديد من الخدمات الإلكترونية مثل:

• القدرة على تسجيل مشتركين جدد.

• خدمة حسابي لتعريف الحسابات وبدء الخدمات وإيقافها.

• خدمة نقل الملكية.

• خدمة الإبلاغ عن الحساب إذا لم تكن تخص المشترك.

• خدمة طلب الفاتورة.

• خدمة عرض التقسيط.

• خدمة مركز الرسائل.

• خدمة طلب الحجز.