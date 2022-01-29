غيّر حياتك.. أرقام مسابقة الحلم 2022 لربح 100 ألف دولار وكيفية الإشتراك بـsms

إسلام عوض

أعلنت مسابقة الحلم 2022 عن سحبها الأول للعام الحالي، وتم فتح باب الإشتراك عن طريق الإتصال بالأرقام المخصصة لكل دولة أو بإرسال رسالة “sms”، وتبلغ قيمة السحب الأول لهذا العام 100 ألف دولار أمريكي، للمشتركين الجدد، أما بالنسبة للمشتركين العائدين من الموسم السابق فإن جائزتهم ستكون 150 ألف دولار، وذلك وفق تصريحات الإعلامي مصطفى الأغا، في فيديو تم نشره على الموقع الرسمي للمسابقة بتويتر.

مفاجآت جديدة.. مسابقة الحلم 2022 تعلن السحب الأول على 100 ألف دولار والإشتراك بـsms

سحب مسابقة الحلم 2022 الأول

وأشار الأغا إلى وجود مفاجآت كبيرة هذا العام 2022، حيث أن هذا الموسم والذي يعد السادس عشر لانطلاق المسابقة هو الأكبر على الإطلاق من حيث عدد الجوائز وقيمتها، بالإضافة إلى مفاجآت أخرى سوف يتم الكشف عنها تباعاً خلال عمليات السحب القادمة.

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وبالنسبة إلى الإشتراك في مسابقة الحلم لعام 2022، فطريقة الإشتراك ثابتة لا تتغير، ويمكن للمشترك المشاركة بالمسابقة عبر رسالة مكتوب فيها حلم باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية، وسوف يستقبل المشترك رسالة فورية بتأكيد إشتراكة، وهناك أرقام مخصصة لكل دولة، كما يمكن الإتصال  للجميع من خلال الرقم الدولي الموحد GSM: 0088216101092.

وهناك طرق أخرى للإشتراك بمسابقة الحلم، وذلك عن طريق هذا الرابط، وتسجيل الهاتف ثم الضغط على إشتراك، ولمعرفة طرق الإشتراك وأرقام مسابقة الحلم لكل دولة من خلال هذا الرابط.

غيّر حياتك.. أرقام مسابقة الحلم 2022 لربح 100 ألف دولار وكيفية الإشتراك بـsms 1 29/1/2022 - 2:50 م

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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2 تعليقات
  1. الحسن حمداوي المغرب العربي 43عام يقول

    الحسن حمداوي A425859 الدالبيضاء المغرب 212668968654

  2. غير معروف يقول

    دريم وفائز أن شاء الله