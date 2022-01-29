غيّر حياتك.. أرقام مسابقة الحلم 2022 لربح 100 ألف دولار وكيفية الإشتراك بـsms
أعلنت مسابقة الحلم 2022 عن سحبها الأول للعام الحالي، وتم فتح باب الإشتراك عن طريق الإتصال بالأرقام المخصصة لكل دولة أو بإرسال رسالة “sms”، وتبلغ قيمة السحب الأول لهذا العام 100 ألف دولار أمريكي، للمشتركين الجدد، أما بالنسبة للمشتركين العائدين من الموسم السابق فإن جائزتهم ستكون 150 ألف دولار، وذلك وفق تصريحات الإعلامي مصطفى الأغا، في فيديو تم نشره على الموقع الرسمي للمسابقة بتويتر.
سحب مسابقة الحلم 2022 الأول
وأشار الأغا إلى وجود مفاجآت كبيرة هذا العام 2022، حيث أن هذا الموسم والذي يعد السادس عشر لانطلاق المسابقة هو الأكبر على الإطلاق من حيث عدد الجوائز وقيمتها، بالإضافة إلى مفاجآت أخرى سوف يتم الكشف عنها تباعاً خلال عمليات السحب القادمة.
مفاجأة الحلم.. جوائز أكثر هذا العام!#الحلم .. غيّر حياتك
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— الحلم (@Dream_MBC) January 26, 2022
وبالنسبة إلى الإشتراك في مسابقة الحلم لعام 2022، فطريقة الإشتراك ثابتة لا تتغير، ويمكن للمشترك المشاركة بالمسابقة عبر رسالة مكتوب فيها حلم باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية، وسوف يستقبل المشترك رسالة فورية بتأكيد إشتراكة، وهناك أرقام مخصصة لكل دولة، كما يمكن الإتصال للجميع من خلال الرقم الدولي الموحد GSM: 0088216101092.
وهناك طرق أخرى للإشتراك بمسابقة الحلم، وذلك عن طريق هذا الرابط، وتسجيل الهاتف ثم الضغط على إشتراك، ولمعرفة طرق الإشتراك وأرقام مسابقة الحلم لكل دولة من خلال هذا الرابط.
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الحسن حمداوي A425859 الدالبيضاء المغرب 212668968654
دريم وفائز أن شاء الله