تفاصيل غرق الطبيبة عفاف وزميلتها في بحر جدة بعد عملهما البطولي يُشعل التواصل الاجتماعي

حالة من الحزن تسود بين أصدقائها ومحبيها وذويها لما كانت تتمتع به من السيرة الطيبة والحسنة بينهم، حيث نعى عدد من الأطباء والاختصاصيين الدكتورة عفاف فلمبان، وصديقتها لينا طه، الذي فقدا حياتهما غرقًا في بحر جدة أثناء محاولتهما إنقاذ فتاتين من الغرق، ونجحا بالفعل في إنقاذهما، إلا أنهما لم يجدا من ينقذهما وتوفيا في الحال، حتى تم انتشال جثتيهما لاحقًا.

وفاة الطبيبة عفاف فلمبان غرقًا

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي لدفتر عزاء في رحيل طبيبة النساء والتوليد الشهير وصديقتها، سائلين المولى عز وجل لهما الرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان، في حين عدّدا أصدقائها مآثر ومواقف الفقيدة عفاف الرائعة والإنسانية، لافتين إلى أنها عُرفت بمهارتها الطبية وعلو أخلاقها، وحسن تعاملها مع مرضاها ومع زملائها.

فاجعة أليمة تركت ألماً عميقاً بوفاة زميلة طبيبة نساء وتوليد وعقم د عفاف فلمبان تعازينا لعائلتها الكريمة ومحبيها جعل الله الفردوس الأعلى مستقراً لها فقد توفيت غرقاً يوم أمس وهي تنقذ فتاتين من الغرق رحمها الله وتغمدها بواسع رضوانه — Prof Samia Al-Amoudi بروفيسور د سامية العمودي (@drsamia) August 7, 2022

ونعي خاص من بروفيسور سامية العمودي

كما غردت البروفيسور سامية العمودي عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات الصُغرى تويتر، قائلة:

“فاجعة أليمة تركت ألماً عميقاً بوفاة زميلة طبيبة نساء وتوليد وعقم دكتورة عفاف فلمبان تعازينا لعائلتها الكريمة ومحبيها جعل الله الفردوس الأعلى مستقراً لها فقد توفيت غرقاً يوم أمس وهي تنقذ فتاتين من الغرق رحمها الله وتغمدها بواسع رضوانه”.

كما نعاها الدكتور سليمان عبد الله القويفلي، معبرًا عن حزنه الشديد لحريلها وهي في قمة العطاء والإحسان كعادتها، مثنيًا عليها: تنقذ غريقتين هي وصديقتها #لينا_طه أسأل الله أن يتقبلهن شهيدات وأن يجبر أهلهم جميعا.