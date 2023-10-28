غرفة جازان تنظم دورة تدريبية على السلامة الوقائية في المنشآت

تُقيم الغرفة التجارية الصناعية بنجران دورة تدريبية غدًا بعنوان “السلامة الوقائية والاستجابة للحالات الطارئة في المنشآت”، وذلك في مركز التدريب بمقر الغرفة.

شعار غرفة جازان التجارية _ مصدر الصورة: المنصة الوطنية الموحدة

وتتضمن الدورة التي تستمر لـ 5 أيام، أنظمة الكشف عن الحريق والإنذار والاتصال، والسلامة في مكان العمل، وخطط الإخلاء والطوارئ، والتدريب العملي على إطفاء الحريق، ومبادئ الحريق، وسلوك النار، وتقييم المخاطر، وسيناريوهات مختلفة في التدريب على استخدام طفاية الحريق بواسطة جهاز محاكاة الواقع الافتراضي.

وفي هذا السياق قالت الغرفة أن التسجيل للدورة متاح عبر الرابط مشيرةً إلى حصول المشاركين في الدورة على شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.