غرامة مالية كبيرة لمخالفي اللائحة التنظيمية للخيل العربية

وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة عقوبات مشددة تصل إلى 500 ألف ريال لمن يخالف اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة، وذلك لضمان حماية هذه الثروة الوطنية ومنع أي ممارسات غير قانونية.

الخيل العربي الاصيل-مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية واس

جدول المخالفات والعقوبات

وأوضحت الوزارة جدول المخالفات والعقوبات التابع للائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة، والذي يشمل ثلاثة أنواع من المخالفات:

١-المخالفات الجسيمة: وهي المخالفات التي تؤثر بشكل كبير على الخيل العربية الأصيلة أو على نظام تسجيلها أو تنظيمها، وتشمل:

-مخالفة منظم بطولة جمال الخيل العربية الأصيلة لشرط أو الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة مع المركز.

-التشبيه بدون وجود موافقة من صاحب الفحل.

مخالفة أي شرط من شروط تسجيل الخيل العربية الأصيلة أو الأنظمة الخاصة بتسجيل الخيل.

-إقامة مزاد للخيل العربية الأصيلة من غير تصريح وإشراف من المركز.

٢-المخالفات غير الجسيمة: وهي المخالفات التي لا تؤثر بشكل كبير على الخيل العربية الأصيلة أو على نظام تسجيلها أو تنظيمها، وتشمل:

-عدم توفير أو ملائمة الخدمات العامة أو الخاصة خلال إقامة بطولة جمال الخيل العربية الأصيلة.

-عدم تقيد المنظم بالجدول الزمني للبطولة بدون سبب مقنع.

-عدم توفير أو ملائمة الخدمات العامة أو الخاصة للمزاد.

-إقامة مزاد عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بدون تصريح.

-التأخر في نقل ملكية الخيل المباعة بمدة لا تزيد عن 30 يوم من المزاد.

٣-المخالفات الإضافية: وهي المخالفات التي لم يتم ذكرها في الجدول، وتشمل:

-مخالفة أي حكم من أحكام اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة.

-إصدار أي مستندات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة بشأن الخيل العربية الأصيلة.

غرامة ٥٠٠ألف ريال سعودي

وتتراوح العقوبات المالية المفروضة على المخالفين حسب نوع المخالفة، حيث تصل العقوبة المالية للمخالفات الجسيمة إلى 500 ألف ريال، وتصل العقوبة المالية للمخالفات غير الجسيمة إلى 100 ألف ريال، وتصل العقوبة المالية للمخالفات الإضافية إلى 500 ألف ريال.

حماية الخيل العربية الأصيلة

وتؤكد وزارة البيئة والمياه والزراعة على أهمية حماية الخيل العربية الأصيلة، وتعمل على تطبيق اللوائح والأنظمة المتعلقة بها بكل حزم، وذلك لضمان الحفاظ على هذه الثروة الوطنية والحفاظ على سمعتها العالمية.