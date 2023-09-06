غرامة مالية كبيرة..تعديلات نظام البيئة الجديدة
أقرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعديلات على المادة التاسعة والثلاثون من نظام البيئة، بهدف الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.
تعديلات النظام البيئي
ووفق وزارة البيئة والمياه والزراعة فأن التعديلات تشمل ما يلي:
-الجهة المختصة تتولى إيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، لمخالفي نظام البيئة.
-تشكيل لجان للنظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وإيقاع العقوبات من النظام، تتكون كل منها من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء.
-يحق لمن صدر ضده قرار عقوبة، الاعتراض أمام لجنة مستقلة، خلال 15 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
-تشكل لجنة مستقلة «أو أكثر» من الوزارة والمركز المختص، لمراجعة طلبات الاعتراض على قرارات العقوبة، المقدمة من ذوي الشأن والبت فيها خلال مدة زمنية لا تتجاوز «30» يوماً.
-تعد مضي هذه المدة دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه.
-يجوز التظلم على قرارات اللجان أمام المحكمة الإدارية وفقاً لنظامها.
أهداف التعديلات
وحسب وزارة البيئة والمياه والزراعة فأن التعديلات تهدف إلى تحقيق ما يلي:
-تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية المخالفة، وذلك بتحديد سقف الغرامة بـ100 ألف ريال.
-توفير آلية عادلة للاعتراض على قرارات العقوبة، وذلك من خلال تشكيل لجنة مستقلة للنظر في الاعتراضات.
-ضمان البت في طلبات الاعتراض خلال مدة زمنية محددة.