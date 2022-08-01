غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، والحبس 15 عاما بتهمة الاتجار بالبشر في السعودية

أعلن النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب، السبت، الحكم بالسجن 15 عاما وغرامة 100 ألف ريال سعودي على من ثبتت إدانتهم بالاتجار بالبشر في المملكة. وتزداد العقوبة في حالة ارتكبت الجريمة من قبل عصابة إجرامية منظمة.

جاء هذا الإعلان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر. وقال المعجب في بيان “إن المملكة أصدرت تشريعات خاصة تتعلق بحماية المصالح في هذا الصدد”.

وافقت المملكة العربية السعودية، على عقوبات قانونية للتعامل مع أي جريمة تتعلق بالاتجار بالبشر. ومن بين الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمنع الاتجار بالبشر، قامت بتشريع أنظمة خاصة لحماية المصالح في هذا الصدد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن القانون سيشمل تفتيش منزل الضحية والتحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها وتقديم الجناة للمحاسبة الجنائية.