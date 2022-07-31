 الجوازات السعودية توضح غرامة التأخر عن سداد رسوم الجوازات 2022

أوضحت الجوازات السعودية العديد من القوانين والتعديلات التي تخص غرامة التأخر عن سداد رسوم الجوازات وعقوبات التأخير بعد انتهاء صلاحية الإقامة أو التأخر عن سداد رسوم الجوازات، وهذه العقوبات مالية في الأساس، وكثير من المقيمين يتعرضون لها لأنهم لا يعرفون ما هي غرامة التأخر عن سداد رسوم الجوازات لهويات الإقامة أو جوازات السفر مع عدم معرفتهم كيفية السداد في بعض الأحيان، لذلك نقوم بعرض هذه المعلومات والتفاصيل في هذا المقال.

ما هي غرامة التأخر عن سداد رسوم الجوازات

أوضح حساب الجوازات السعودية على موقع تويتر الغرامات المفروضة على المقيمين في حال تأخرهم عن سداد رسوم الجوازات بشأن الإقامات وتجديدها بعد انتهاء الصلاحية، ففي رد على استفسار أحد المقيمين عن العقوبات المالية المفروضة كان الجواب بأن هناك العديد من غرامات التجديد.

حالات التأخر في سداد رسوم الجوازات بالنسبة لهوية مقيم منتهية الصلاحية:

غرامة مالية قدرها 500 ريال سعودي في حال التأخر 3 أيام فقط. غرامة مالية قدرها 1000 ريال سعودي في حال التأخر للمرة الثانية. غرامة مالية قدرها 1000 ريال سعودي مع ترحيل المقيم من السعودية للمرة الثالثة.

ما هي غرامات عدم تجديد تأشيرة الخروج والعودة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية في موقعها الرسمي، أنها وضعت العديد من العقوبات حول مخالفات المقيمين ومنها غرامات عدم تجديد تأشيرة الخروج أو الذهاب والعودة، حيث يجب تجديد هذه التأشيرة في المواعيد المحددة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة.

أما عن الغرامة والعقوبة المالية فهي:

عقوبة مالية 1000 ريال سعودي في المرة الأولى لعدم تجديد التأشيرة بعد الانتهاء.

عقوبة مالية قدرها 1000 ريال سعودي للمرة الثانية.

عقوبة مالية قدرها 3000 ريال للمرة الثالثة.

كيفية سداد غرامة التأخر عن سداد رسوم الجوازات

بعد معرفة العقوبة المالية المفروضة على المقيم، يجب عليه سداد الرسوم وذلك عبر العديد من الخطوات من خلال استخدام الصراف الآلي، حيث توجد العديد من خيارات المدفوعات الحكومية من خلال الصراف الآلي.

وهذه هي الخطوات: