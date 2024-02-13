غرامات مالية كبيرة على محطات الوقود المخالفة بالسعودية.. 10000 ريال وإغلاق نهائي

أمانة المملكة العربية السعودية بالعاصمة المقدسة بدأت العمل بجدول الجزاءات بالمخالفات البلدية، والذي اعتمدته وزارة الشؤون القروية والسكانية بعد تحديثه خلال الفترة الأخيرة.

جاء العمل بهذا النظام من أجل تطبيق أعلى المعايير الخاصة بالسلامة والصحة العامة وأيضًا سلامة المنشآت، بالإضافة إلى التقليل من مظاهر التشوه البصري، بجانب تعزيز مستوى الوعي باللوائح والاشتراطات مع توفير البيئة الملائمة.

السعودية.. تفاصيل غرامات محطات الوقود

كشفت الهيئة السعودية عن أن الجدول الموضوع للجزاءات يتضمن 9 مجموعات من المخالفات البلدية، حيث شملت المجموعة الخاصة بمخالفات محطات الوقود 30 نوعًا، والتي تصل أحدهم للغرامة بقيمة 10000 ريال سعودي، وفقًا لما جاء في تصنيف الأمانات والبلديات.

بينما يتوجب على مالك المحطة إغلاقها في بعض أنواع المخالفات الواردة في الجدول، مؤكدًة على أنه في حالة تشغيل محطة الوقود دون الحصول على ترخيص سيتم توقيع غرامة 10000 ريال مع إغلاقها، بالإضافة إلى بيع أو عرض وقود غير مطابق للمواصفات والمقاييس والجودة أو يتواجد بها حالة “غش” في المنتج، بخلط منتجات بترولية أخرى به، حيث تكون الغرامة في هذه الحالة 5000 ريال سعودي.

كما أن هناك غرامات بقيمة 5000 ريال سعودي، حال لم يتوفر مسجد لا يتواجد به الشروط التي تنص عليها الهيئة، وأيضًا محل قهوه أو مطعم، بجانب عدم توفير محل بيع وإصلاح الإطارات الخاصة بالسيارات.

وشددت الأمانة السعودية على أن هذه المخالفات من المحتمل مضاعفتها حال تكررت، لذلك شددت على التزام الجميع بالعمل وفقًا للاشتراطات المتفق عليها والمعلنة من قبل الأمانة العامة السعودية.