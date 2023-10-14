غدًا .. إنطلاق مبادرة” كذا أجمل” في محافظات خميس مشيط ومحايل وبيشة

تشهد غدًا محافظات خميس مشيط ومحايل وبيشة بدء أعمال مبادرة ” كذا أجمل” التي تقوم بها أمانة منطقة عسير لمدة 45 يومًا.

شعار أمانة منطقة عسير _ مصدر الصورة: لينكد إن



وفي هذا السياق، قالت الأمانة أن هذه المبادرة تأتي في إطار خطة الارتقاء بالمشهد الحضري والمعالجة المستمرة لعناصر التشوه البصري وذلك بمشاركة جميع فئات المجتمع ، وتشمل إعادة سفلتة وتخطيط الطرق، وأعمال النظافة العامة، وإزالة الكتابة المشوهة للمنظر العام، إضافة إلى تحسين أعمال الإنارة، وإعادة تجميل الجزر الوسطية.



وتعتمد أعمال المبادرة في خمسة محاور رئيسة لكل بلدية ففي بلدية خميس مشيط تتضمن محور طريق صلاح الدين الأيوبي، وطريق الأمير سلطان، وطريق مدخل الرونة، وطريق الملك فيصل، وممشى الراقي والوسام.

أما في بلدية محايل تشتمل المنطقة المركزية، وطريق الملك عبدالله، وطريق الملك عبدالعزيز، وطريق جدة، وطريق أبها.

وفي بلدية بيشة تتضمن المبادرة مخطط الحزامي، ومنطقة وسط البلد، وطريق الأمير سلطان، وطريق الملك سعود، وحديقة قرن الحديد.