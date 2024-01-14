غداً .. إطلاق الملتقى العلمي الثالث لطلاب المنح الدراسية بجامعة الملك خالد

تقوم الإدارة العامة للطلاب الدوليين بجامعة الملك خالد، غداً بإقامة الملتقى العلمي الثالث لطلاب المنح الدراسية بعنوان “دور الجامعات السعودية في تأهيل طلاب المنح للإسهام في التنمية المستدامة لبلدانهم: رؤى وتجارب”، ويستمر لمدة يومين في مركز المؤتمرات الطبية بالمدينة الجامعية بالفرعاء.

مباني جامعة الملك خالد _ مصدر الصورة: سكاي نيوز

مستشار وكيل الجامعة للشؤون التعليمية لطلاب المنح

وفي هذا السياق تحدث مستشار وكيل الجامعة للشؤون التعليمية لطلاب المنح الدكتور سعيد الشهراني قائلًا أن الملتقى العلمي الثالث لطلاب المنح الدراسية بالجامعات السعودية يأتي امتدادًا للملتقيات العلمية التي تشرف عليها وزارة التعليم، حيث تُعد تفعيلًا لقرار مجلس الوزراء المتضمن ضوابط قبول طلاب المنح الدراسية غير السعوديين للدراسة في جامعات المملكة المختلفة، عادًّا هذه الملتقيات من وسائل العناية بطلاب المنح الدراسية ورعايتهم أثناء دراستهم، عبر إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات التي تقيمها الجامعات السعودية، بهدف الاستفادة مما تقدمه الجامعات من خبرات في هذه المجالات.

هدف الملتقى

وفي ذات الإطار أكد الشهراني أن الملتقى يهدف إلى تشجيع الطلاب على الاستفادة من البرامج التأهيلية التي تقدمها لهم الجامعات السعودية أثناء دراستهم، وتشجيع الجامعات والجهات المانحة بالمملكة على تقديم برامج تأهيلية لطلاب المنح الدراسية ليسهموا في تحقيق التنمية المستدامة لبلدانهم، مشيراً إلى أن الملتقى يهدف إلى إبراز جهود المملكة في تعزيز التجارب التنموية لطلاب المنح في بلدانهم، وإبراز جهود الجامعات السعودية في تأهيل طلاب المنح للإسهام في التنمية المستدامة لبلدانهم، إلى جانب تفعيل الشراكات المحلية مع الجهات والمنظمات الرسمية في المملكة العربية السعودية لتأهيل طلاب المنح لتحقيق التنمية المستدامة في بلدانهم.

وتابع الشهراني قائلًا أن الملتقى سيتناول دور الجامعات السعودية في تأهيل طلاب المنح للإسهام في التنمية المستدامة، والدور التشاركي بين الجامعات السعودية والمنظمات الرسمية في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مبادرات طلاب المنح لتحقيق التنمية المستدامة في بلدانهم.

الملتقى العلمي لطلاب المنح الدراسية هو ملتقى تنظمه المملكة لتعزيز التجارب التنموية لطلاب المنح في بلدانهم، وأظهار جهود الجامعات السعودية في تأهيل طلاب المنح للإسهام في التنمية المستدامة لبلدانهم.