غباء وخيانة.. القبض على عسكريين بالجوازات بعد حصولهم على مبلغ مالي من مقيم في السعودية لتنفيذ هذه العملية

أعلن المتحدث الرسمي باسم هيئة مكافحة الفساد والرقابة اليوم في أخر بيان رسمي عن تدخل الهيئة في قضية جنائية نشطة بالإضافة لمجموعة من القضايا الأخرى المماثلة.

الجوازات السعودية - مصدر الصورة: صحيفة المرصد.

وأضاف المتحدث أنه بالشراكة والتعاون مع وزارة الداخلية، فقد تمت إيقاف ومصادرة عسكريين اثنين من المديرية العامة للجوازات في منفذ بري.

في التفاصيل، فقد جاء هذا الإيقاف بعد تورطهما في الاستيلاء على أموال من أحد المقيمين في السعودية – الذي تم توقيفه أيضًا – مقابل تنظيم دخول وخروج مزيف لزوجته لأراضي المملكة العربية السعودية بشكل غير قانوني.

جدير بالذكر أن الهيئة المذكورة قد أعلنت على مجموعة من القضايا الجنائية الأخرى، على رأسها ضبط تمويلات بنكية غير قانونية لفائدة رجل أعمال شهير.