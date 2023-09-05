أخبار السعودية

في ضيافة عروس صديقه الموريتاني.. “غازي الذيابي” يُعلق وش هالسفرة الملكية

إسلام إبراهيم محمد

يُعد “غازي الذيابي” من أبرز مشاهير مِنصة التواصل الاجتماعي “سناب شات”، حيث يُتابعه ملايين من الأشخاص بالوطن العربي والعالم، ومن قِبل مشهور سناب شات “غازي الذيابي” تم نشر العديد من مقاطع الفيديو خلال تِلك الفترة، وأبرزها مقطع فيديو “منزل خالد الذيابي الجديد“، وأيضاً المقطع الذي ظهر خلاله في ضيافة عروس صديقه الموريتاني مُعلقاً “وش هالسفرة الملكية”.

غازي الذيابي

الذيابي مع صديقه الموريتاني.. المصدر: مِنصة X - المرصد

قد يهمك:

“فيديو” غازي الذيابي يكشف عن منزله الجديد من الداخل وتكلفته

صانع محتوى سعودي يوثق طقوس حفلات الزفاف في موريتانيا

صديق “غازي الذيابي” يُعلق في مطقع الفيديو

عبر مقطع الفيديو الذي تم توثيقه ظهر صديقه مشهور سناب شات “الذيابي” مُعلقاً:

“حياكم الله.. هذه عزومة العروسة وأمها”

وقام شقيق العروس بفتح الباب لاستقبال “الذيابي” وأهل العريس وضيافتهم، ومن ثَم تم التوجه إلى المكان المُخصص للضيافة، وكان طاولة الطعام مُعدة.

Avatar of إسلام إبراهيم محمد
إسلام إبراهيم محمد

"حاصل على ليسانس حقوق"
مُحرر لدى مِنصة |نجوم مصرية| الإخبارية التي تم تأسيسها مُنذ سبتمبر / أيلول 2009.. مَهمتنا هي تقديم وتغطية الأخبار بشكل لحظي وتقديمها إليكم بكل شفافية ومصداقية.. نجوم مصرية "الجريدة الإلكترونية" باللغتين العربية والإنجليزية.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
أحدث المقالات