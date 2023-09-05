في ضيافة عروس صديقه الموريتاني.. “غازي الذيابي” يُعلق وش هالسفرة الملكية

يُعد “غازي الذيابي” من أبرز مشاهير مِنصة التواصل الاجتماعي “سناب شات”، حيث يُتابعه ملايين من الأشخاص بالوطن العربي والعالم، ومن قِبل مشهور سناب شات “غازي الذيابي” تم نشر العديد من مقاطع الفيديو خلال تِلك الفترة، وأبرزها مقطع فيديو “منزل خالد الذيابي الجديد“، وأيضاً المقطع الذي ظهر خلاله في ضيافة عروس صديقه الموريتاني مُعلقاً “وش هالسفرة الملكية”.

الذيابي مع صديقه الموريتاني.. المصدر: مِنصة X - المرصد

صديق “غازي الذيابي” يُعلق في مطقع الفيديو

عبر مقطع الفيديو الذي تم توثيقه ظهر صديقه مشهور سناب شات “الذيابي” مُعلقاً:

“حياكم الله.. هذه عزومة العروسة وأمها”

وقام شقيق العروس بفتح الباب لاستقبال “الذيابي” وأهل العريس وضيافتهم، ومن ثَم تم التوجه إلى المكان المُخصص للضيافة، وكان طاولة الطعام مُعدة.