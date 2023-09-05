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“فيديو” غازي الذيابي يكشف عن منزله الجديد من الداخل وتكلفته

إسلام إبراهيم محمد

من قِبل “غازي الذيابي” مشهور سناب شات تم نشر مقطع فيديو يكشف عن منزله الجديد من الداخل، وظهر في مقطع الفيديو الذي تم توثيقه عبر حساب “على الحمداوي” عبر مِنصة التواصل الاجتماعي X العديد من التفاصيل حول منزل غازي الذيابي.

غازي الذيابي

منزل غازي الذيابي.. المصدر: مِنصة X -- المرصد

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منزل غازي الذيابي

يجدر الإشارة إلى أن مقطع الفيديو قد أظهر منزل غازي الذيابي من الداخل والذي بلغت تكلفته أكثر من 6 ملايين، وظهر أيضاً أثاث المنزل الفاخر فضلاً عن تضمين أحدث أساليب الإضاءة داخل المنزل بجانب الديكورات والألوان.

على سياق مُتصل أيضاً قام “غازي الذيابي” بالتعبير عن فرحته العارمة بمنزله الجديد مُعلقاً:

“بسم الله.. يارب بارك يا كريم”

في الأخير أظهر مقطع الفيديو المُتداول الساحة الخارجية للمنزل، بجانب وضع العديد من المناضد الانيقة والمقاعد الأكثر من رائعة.

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إسلام إبراهيم محمد

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