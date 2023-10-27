غازي الذيابي يوضح لمتابعيه الفرق بين هاتين الصلاتين ويحتل اسمه الموضوعات الأكثر تداولاً على منصة “إكس”

أوضح الناشط والشاعر غازي الذيابي في مقطع فيديو قصير قام ببثه عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس” الفرق بين صلاة الفريضة وصلاة الثلث الأخير من الليل قائلاً “صلاة الفريضة نسمع نداءها من البشر (الآذان) بينما صلاة الثلث الأخير من الليل ما نسمع نداءها إلا من رب البشر”.

أثناء حديث الذيابي- المصدر "إكس"

اللي ما الله يحبه ما يكتب له قيام الليل

وأضاف الذيابي، وهو من أبناء المملكة العربية السعودية، وهو بالتحديد من الطائف خلال مقطع مرئي احتل مكانة متميزة من بين الموضوعات المتداولة على “إكس” أن “صلاة الفريضة يسمع نداءها كل البشر، بينما صلاة الثلث الأخير من الليل ما يستشعر نداءها إلا بعض البشر، اللي ما الله يحبه ما يكتب له قيام الليل”.

وأسهب الذيابي في شرحه للفرق بين الصلاتين قائلاً أن “صلاة الفريضة يؤديها أغلب المسلمين بينما صلاة الثلث الأخير من الليل ما يؤديها إلا من اصطفاهم الله عز وجل من المؤمنين”.

وذكر الشاعر والناشط السعودي على موقع “إكس” تويتر سابقا، عدة فروق أخرى بين الصلاتين نلخصها في النقاط الآتية:

صلاة الفريضة البعض يؤديها رياء أمام الناس، بينما صلاة الثلث الأخير من الليل ما يؤديها الشخص إلا خفية بينه وبين الله عز وجل.

صلاة الفريضة من الممكن أن تدخل فيها بمشاغل الدنيا وفيها وساوس شيطان بينما صلاة الثلث الأخير من الليل هي ترك تام للدنيا وبناء للدار الآخرة.

صلاة الفريضة من الممكن أن تستأنس بالحديث بعد الصلاة مع جماعة المسجد والمسلمين، بينما في صلاة الثلث الأخير من الليل تستأنس بالحديث مع الله عز وجل.

صلاة الفريضة يمكن دعاءك يستجاب لكن صلاة الثلث الأخير من الليل حتما دعاءك سيستجاب.

من يحافظ على صلاة الثلث الأخير من الليل تجد في وجهه كمية نور عجيبة غريبة مريح للعين من يوم يقبل عليك.

ماهي الصلاة التي لا يرد فيها دعاء المسلم ؟!

#غازي_الذيابي pic.twitter.com/rcXJ8RIZ9G — غازي الذيابي (@gazzi_24) October 27, 2023

ويعتبر غازي الذيابي من الشخصيات السعودية المشهورة على منصات التواصل الاجتماعي لا سيما منصة سناب شات، وموقع “إكس”، وهو الآن ناشط وشاعر وشخصية اجتماعية بارزة في المجتمع العربي والسعودي، وزوجته هي ابنة عمه غيداء سهيل.