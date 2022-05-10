تفاصيل فرض 100 ألف ريال غرامة مخالفي التسجيل العيني للعقار| ومقابل مالي لـ “اللاحقة”

كشفت تقارير صحفية سُعُودية عن تفاصيل نظام التسجيل العيني للعقارات المقرر من قبل الهيئة العامة للعقارات، والفوائد الأساسية للعقار من جرّاءِ هذا الإجراء، بالإضافة إلى عقوبة المخالفين ومعيقي تنفيذ النظام، لافتة إلى النظام الجديد جاء لتسجيل العقّار ليحل محل نظام التسجيل العيني للعقار الصادر قبل 20 عامًا، ويلغي كل ما يتعارض أيضًا معه من أحكام.

عقوبة المخالفين

وأوضحت التقارير أن نظام التسجيل العيني للعقار يتم بشكل مجاني للتسجيل العيني الأول، ومن ثم فرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال على مخالفي أو معيقي تنفيذ النظام، مع العلم أنه يتم تحصيل مقابل مالي لخدمات التسجيل العيني وفق آلية الجهة المختصة، مع أحقية صاحب حق الانتفاع على العقّار في تسجيل التصرف فيه في السجل العقاري دون إذن مالك العقّار، ما لم يتفق على غير ذلك.

وصك تسجيل لكل وحدة

كما تضمن النظام الجديد للتسجيل العيني للعقارات، إصدار صك مشترك لكل وحدة عقارية مفرزة واقعة في عقّار مشترك، مع وجوب تسجيل وثائق الملكية المشتركة التي تحددها اللائحة في السجل العقاري، بالإضافة إلى تسجيل جميع التصرفات التي ترد على العقارات المحددة على الخريطة في السجل العقاري وفق النظام، كما يُصدر السجل شهادة بذلك، ولا تكون التصرفات نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التسجيل.

حالات تستوجب الغرامة

كل من امتنع عن الإفصاح عن أي مستندات أو بيانات لازمة لصحة وسلامة إجراءات التسجيل. كل من أعاق عمل الجهة المختصة المتعلق بإجراءات التسجيل العيني. كل من تخلف عن الإبلاغ المشار إليه في النظام من أي تغيير يطرأ على وصف العقار. كل من تخلف عن تقديم الطلب المشار إليه في النظام خلال المدة المحددة. كل من تخلف عن تقديم طلب التسجيل العيني الأول لعقاره خلال المدة المحددة.

فوائد نظام التسجيل العيني للعقار

منح ملكية العقّار حجية مطلقة.

حجية العقّار غير قابلة للطعن إطلاقًا.

وصف العقّار بجميع بياناته المساحية والملكية بدقة عالية.

حفظ حقوق الملاك العقارية من طريق الحد من النزاعات العقارية.

تحقيق الشفافية في القطاع العقاري.

تعزيز الموثوقية والجاذبية الاستثمارية في قطاع المملكة العقاري.