غارمات كبيرة..عقوبات مخالفة نظام كاميرات المراقبة الأمنية

أعلنت وزارة الداخلية عقوبات مخالفة أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية، والتي تصل إلى 20 ألف ريال.

مخالفة أحكام نظام كاميرات المراقبة-مصدر الصورة: واس

غرامات كبيرة

وتتمثل العقوبات في الآتي:

غرامة 20 ألف ريال على كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة لأحكام النظام، أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.

غرامة 10 آلاف ريال عن كل مخالفة تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل الأماكن المحظور تركيبها فيها.

غرامة 5 آلاف ريال عن مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات حسب المدة المنصوصة في وثيقة الشروط.

غرامة 1000 ريال عن كل كاميرا وعن كل جهاز من أجهزة مراقبة الكاميرات الأمنية لم يركَّب وفق ما حدد في وثيقة الشروط.

غرامة 1000 ريال عن كل مخالفة عدم وضع لوحة أو لوحات ظاهرة تُبَين أنها مجهزة بكاميرات مراقبة في الأماكن المشمولة بأحكام النظام.

غرامة 500 ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة وكل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، مخالف للمواصفات الفنية.

استخدام كاميرات المراقبة

وأوضحت الوزارة أن العقوبات المذكورة تطبق دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، على كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة، خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، يخالف أي حكم من أحكام النظام.