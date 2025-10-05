عيال_الراجحي: هاشتاق يجتاح «إكس» وخالد المتعب يتساءل: نقتنا بسكاتك!

اجتاح هاشتاق #عيال_الراجحي منصة التواصل الاجتماعي «إكس» بعد أن بث رجل الأعمال السعودي، يزيد الراجحي، مقطع مصور يتحدث فيه عن وزارة الموارد البشرية ويبرر بعض السياسات من وجهة نظره لمتابعيه.

وأحدث الراجحي ضجة كبيره ضد عائلة الراجحي كلها، وانتشرت الدعوات إلى مقاطعة جميع المشروعات الاقتصادية التي تحمل اسم «الراجحي»، واعتبر أغلب النشطاء السعوديين ما فعله رجل الأعمال يزيد الراجحي من حديث حول مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، ودفاعه عن ابن عمه وزير الموارد البشرية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، استفزازا للشعب السعودي.

وفي هذا الصدد، تساءل الأستاذ خالد المتعب على حسابه الرسمي بتطبيق «تيك توك» قائلا “من حضرتك لكي تستفز هؤلاء وتخرجهم من دائرة الوطنية؟ أهبل أنت!”.

وابتدأ المتعب حديثه “من العجائب أن الملياردير الثري الذي من توه خارج من قصره العاجي ومتجه بطائرته الخاصة خارج البلد للسياحة، طالع يعلم الفقير الصبر وينظر على المحتاج ويجرده من الوطنية، يعني شخص لا تعرف ايه اللي يملكه؟ ، وطالع يخون فئة من الشعب منها المستحقين من كبار السن، رجال ساهموا في بناء هذا البلد أو نساء ربوا رجال بنوا هذه البلد تحت قيادة ولاة الأمر، ولهم الفضل بعد الله عز وجل في الأمن والأمان والاستقرار والخير الذي نحن فيه”.

#الضمان_الاجتماعي_المطور #عيال_الراجحي اولا انا من الناس الي تضررت من قطع الضمان وانا ب امس الحاجه يمر علينا ايام مانلقى شي بثلاجه!!تمر علينا ايام نتمنى نطلع مثل العالم بس مامعنا ولا ريال!ماقد حسيتو تنامون وانتم ع لحم بطنكم! ماحسيتو وانت تشوف امك عجوز وكبيره ومريضه ماتقدر تلبيها pic.twitter.com/iXSOzR5n0f — Nod10 (@Nod110001) October 5, 2025

واستطرد المتعب قائلا “مالك أنت، ثم إن الأمر بين المواطن ومسؤول وولي الأمر.. أنت وش دخلك؟.. أنت لست مسؤول أو جهة حكومية أو إعلامي أو موكل، من قال لك إننا نعيش في عزبة الوالد أو أن الشعب أحد ممتلكاتك الذي ورثها لك أبوك”.

عاجل| بسبب الضمان الاجتماعي المطور: هجوم على وزير الموارد البشرية السعودي وابن عمه يزيد الراجحي

وتحدث المتعب عن الشعب السعودي قائلا أنه “شعب كريم وعزيز النفس، عاش ونشأ ولا زال في عز وخير من الله ثم من حكام وقادة هذا البلد، وإذا كان في أمر معين أثر سلبيا على فئة من الشعب فولاة الأمر ما قصروا،وإما أن تقول خيرا ولا نقتنا بسكاتك وانشغل في حياتك ما حد ناقصك، نسأل الله السلامة”.