عيار 21 يسجل 186.33 ريال.. تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 1 أغسطس

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين 1 أغسطس، عيار 21 يسجل 186.33 ريال، بينما سجل أمس 183.98 ريال. حيث ارتفعت أسعار الذهب في المملكة، خلال تعاملات الصباح ارتفاع كبير عن تعاملات الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب في السعودية

يستعرض نجوم مصرية لكم أسعار الذهب في السعودية، أخر تحديث وفقاً لموقع “data price gold”.

جرام الذهب عيار 24:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 212.95 ريال سعودي.

جرام الذهب عيار 22:

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 195.21 ريال سعودي.

جرام الذهب عيار 21:

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 186.33 ريال سعودي.

جرام الذهب عيار 18:

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 159.71 ريال سعودي.

جرام الذهب عيار 14:

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 124.22 ريال سعودي.