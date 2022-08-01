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عيار 21 يسجل 186.33 ريال.. تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 1 أغسطس

محمد عبد الحميد

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين 1 أغسطس، عيار 21 يسجل 186.33 ريال، بينما سجل أمس 183.98 ريال. حيث ارتفعت أسعار الذهب في المملكة، خلال تعاملات الصباح ارتفاع كبير عن تعاملات الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب في السعودية

أسعار الذهب في السعودية

يستعرض نجوم مصرية لكم أسعار الذهب في السعودية، أخر تحديث وفقاً لموقع “data price gold”.

أسعار الذهب بيع وشراء في السعودية اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022

سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 24 يوليو 2022

جرام الذهب عيار 24:
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 212.95 ريال سعودي.

جرام الذهب عيار 22:
وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 195.21 ريال سعودي.

جرام الذهب عيار 21:
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 186.33 ريال سعودي.

جرام الذهب عيار 18:
سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 159.71 ريال سعودي.

جرام الذهب عيار 14:
سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 124.22 ريال سعودي.

محمد عبد الحميد

كاتب ومحرر صحفي لدى نجوم مصرية يكتب في قسم أخبار مصر والسعودية، يدرس إعلام وكتب في الكثير لدي المواقع الإلكترونية الإخبارية مثل مصر فايف، وكورة في العارضة.


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