عيار 21 اليوم.. انخفاض جديد في أسعار الذهب بالسعودية اليوم الاثنين 29-8-2022

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين الموافق 29 أغسطس من العام 2022 في المملكة العربية السعودية السعودية، انخفاض ملحوظ في كافة المحلات، بالتزامن مع بداية التعاملات؛ حيث سجل الجرام من عيار 21 181.87 ريال، مقارنة مع 183.46 عند نهاية معاملات يوم أمس الأحد، ويعتبر هو العبار الأكثر تداولًا بالمملكة، لذا خلال السطور التالية سوف نسرد لكم آخر مستجدات أسعار الذهب في السعودية.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 29 أغسطس في السعودية

سجل سعر الجرام عيار 24: 207.86 ريال.

سجل عيار 22: 190.53 ريال.

سجل عيار 18: 181.87 ريال.

سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 29 أغسطس في السعودية

سجل سعر الجنيه الذهب 8 جرام عيار 21: 1,745.98 ريال.

سجل سعر الجنيه الذهب من عيار 22: 1,829.12 ريال.

سجل سعر الجنيه الذهب من عيار 24: 1,995.41 ريال.

أسعار سبائك الذهب اليوم الاثنين 29 أغسطس في السعودية

وسجل سعر السبيكة الذهب 1 جرام: 228.64 ريال.

سجل سعر السبيكة 5 جرامات: 1,080.85 ريال.

سجل سعر السبيكة 10 جرامات: 2,136.75 ريال.

سجل سعر السبيكة 20 جرامًا: 4,244.40 ريال.

سجل سعر السبيكة 50 جرامًا: 10,538.25 ريال.

سجل سعر السبيكة 100 جرامًا: 21,034.94 ريال.

سجل سعر السبيكة 1 كجم: 209,310.08 ريال.

انخفاض أسعار الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب على المستوى العالمي، انخفاض ملحوظ في بداية تعاملات اليوم الاثنين، حيث سجلت الأونصة 1722.525، دولار وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، بسبب ارتفاع الدولار الذي استفاد من التصريحات الخاصة بسعر الفائدة في أمريكا، التي أدلى بها رئيس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول”، فقد حذر في خطاب ألقاه في المؤتمر الاقتصادي للبنوك المركزية في جاكسون هول، من أن سوف يكون هناك ارتفاع في معدلات الفائدة، تعاني منه الأسر والشركات الأمريكية، وقد انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.2% أو ما يعادل 21.60 دولار لتصل إلى 1749.80 دولار للأوقية، تسليم شهر ديسمبر القادم مسجلة انخفاضًا أسبوعيًا بنسبة 0.7%.