عواصف وأمطار غزيرة متوقعة بأيام عيد الفطر المبارك بتلك المناطق بالمملكة.. خبير أرصاد سعودي يوضح

صرح المختص في علم الأرصاد الجوية، معاذ الأحمدي، بتوقعاته للأحوال الجوية خلال الأيام الأولى من عيد الفطر في المملكة العربية السعودية، وأوضح الأحمدي في حديثه لإحدى المواقع الإخبارية السعودية أن تلك الحالة الجوية ستشهدها المملكة بدءًا من يوم الخميس، وستتواصل على مدى يومي الجمعة والسبت الموافقين لـ21 و22 أبريل، وتتضمن ملامحًا لحالة جوية أخرى من المتوقع أن تبدأ في 24 أبريل الاثنين وتستمر حتى نهاية الأسبوع الأول من عيد الفطر.

حالة الطقس بالمملكة بأيام عيد الفطر المبارك

وصرّح الخبير في علم الأرصاد، معاذ الأحمدي، بأن الأحوال الجوية في السعودية ستشهد تغيرات خلال أول أيام عيد الفطر، حيث من المتوقع أن تشهد بعض المناطق عواصف رعدية وهطول أمطار غزيرة وتساقط حبات البرد مصحوبة بالرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 24 أبريل، وتشمل المناطق المتأثرة منطقة المدينة المنورة، ومنطقة مكة المكرمة، ومنطقة حائل، ومنطقة القصيم، والرياض، وأجزاء من تبوك والجوف والمنطقة الشرقية، كما تشمل جنوب المملكة ومرتفعات تهامة، منطقة عسير، جازان، أبها، الباحة، والنماص.

وأشار الأحمدي إلى أن تنظيم الغلاف الجوي في المملكة سيكون مثالياً خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجة انخفاض الضغط الجوي السطحي في بعض المناطق، مما يساهم في تعمق الأخاديد العلوية للمنخفض الجوي واستجابة سطحية عالية، وتوفر حمل حراري عالٍ وفوارق حرارية كبيرة، مما يزيد من شدة العواصف الرعدية وسرعة التيارات الصاعدة.

ونصح الأحمدي بأخذ الحيطة والحذر، وتتبع التنبيهات الصادرة من الجهات المختصة مثل المركز الوطني للأرصاد والدفاع المدني.

كما أشار إلى أن هذه التحذيرات تأتي في ظل أهمية الحفاظ على سلامة الأفراد والممتلكات في البلاد.