عواصف وأمطار على مدينة عسير بالمملكة حتى المساء

قام المركز الوطني للأرصاد بإصدار تنبيه بخصوص وجود عواصف رعدية مع أمطار غزيرة في الساعات القادمة بمدينة عسير، ومن المرجح أن تستمر حتى الساعة العاشرة مساء من نهار اليوم الجمعة التاسع عشر من مايو، وأشار المركز من خلال حسابه الرسمي على تويتر بأن هذه الحالة تشمل عدة مناطق، وهي بلقرن وبيشة وظهران الجنوب وتنومة والربوعة والنماص، وستكون مصحوبة بنشاط للرياح السطحية مع تساقط البرد وسيول مما ينجم عنه انعدام في الرؤية.

طقس اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية عن أحوال الطقس التي ستكون سائدة في معظم المناطق، والفرصة ستبقى مهيأة لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مما يؤدي إلى جريان السيول، وستكون مصحوبة بزخات من البرد مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مجال الرؤية الأفقية في أجزاء من الشرقية والرياض ومختلف الأجزاء من المناطق التالية: عسير، جازان، نجران، الباحة ومكة المكرمة.

بالإضافة إلى ذلك، ستبقى الفرصة مهيأة لتكون بعض السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة في أجزاء من المناطق التالية: المنورة، القصيم، الحدود الشمالية وحائل.

درجات الحرارة