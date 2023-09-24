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عن عمر يناهز 60 عامًا.. وفاة الكاتب السعودي هاني نقشبندي

محمود تركي

رحل عن عالمنا، اليوم الأحد، الكاتب والصحفي السعودي هاني إبراهيم نقشبندي، وذلك عن عمر يناهز 60 عامًا، بعد مسيرة حافلة في مجال الإعلام، والراحل من مواليد عام 1963 بالمدينة المنورة، ودرس العلاقات الدولية في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وعمل في العديد من الصحف العربية والسعودية.

- صورة 2 - عن عمر يناهز 60 عامًا.. وفاة الكاتب السعودي هاني نقشبندي

الكاتب السعودي هاني نقشبندي_ المصدر بحث جوجل

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وآخر شيء كتبه الراحل هو منشور عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس”، يوم 23 سبتمبر الماضي، احتفالًا باليوم الوطني السعودي الـ93، وكتب الراحل: “أكثر ما جاءتني من تهنئة باليوم الوطني السعودي، كانت من غير سعوديين، هم مقيمون في البلد منذ عقود، ما يعني أن المواطنة الحقيقة هي في الحب والانتماء لا في الهوية فقط”.

مسيرة الراحل

بدأ هاني ممارسة عمله الإعلامي عام 1984، وشغل منصب رئيس تحرير بمجلتي “سيدتي” و”المجلة”، وساهم في تأسيس مجلة “الرجل”، بالإضافة إلى أنه قدم البرنامج التليفزيوني “حوار مع هاني”، وبجانب العمل الصحفي صدرت له رواية بعنوان “اختلاس” عام 2007 في مدينة بيروت، وتمت ترجمة هذه الرواية إلى اللغة الروسية.

- صورة 1 - عن عمر يناهز 60 عامًا.. وفاة الكاتب السعودي هاني نقشبندي
الكاتب هاني نقشبندي_ المصدر بحث جوجل

وأصدر العديد من الروايات مثل، رواية “سلام” عام 2009، ورواية “ليلة واحدة في دبي” عام 2011، ورواية “نصف مواطن محترم” عام 2013، بالإضافة إلى العديد من الروايات الأخرى.

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محمود تركي

طالب مصري بكلية الأعمال أحب العمل الصحفي ولدي خبرات في كتابة الأخبار وعاشق لكرة القدم

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