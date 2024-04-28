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عمل بطولي.. سعودي يُنقذ 4 مواطنين في اللحظات الأخيرة بسبب السيول (فيديو)

أحمد علي

تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة فيديو لمواطن سعودي قام بإنقاذ 4 مواطنين من داخل سيارتهم، بعدما قامت السيول بجرفهم، مما جعل حياتهم عُرضة للخطر.

تفاصيل إنقاذ مواطن سعودي ل 4 مواطنين 

كشفت صحيفة “عكاظ” السعودية، أن المواطن يُدعى عايض دغش الأكلبي، حيث قان بإنقاذ حياة 4 محتجزين في اللحظات الأخيرة قبل أن يجرف السيل مركبتهم بوادي الجعبة بمركز الجعبة غرب ‎بيشة مساء اليوم السبت، مستخدماً أحد المعدات الثقيلة “جرافة” خاصة به.

وتحدث الأكلبي في تصريحات خاصة ب “عكاظ” السعودية، أن بلغه وجود محتجزين وسط سيول قوية فلم يكن بإمكانه سوى التحرك لإنقاذهم.

وشدد على أن ما حدث بفضل الله وتوفيقه، وإنه واجب ديني ووطني وإنساني.

شاهد بالفيديو.. مواطن سعودي ينقذ أرواح وسط السيول

وتشهد الفترة الحالية موجة من السيول والأمطار الرعدية في كثير من المناطق بالمملكة العربية السعودية، مما جعل هناك حذر وترقب من جانب المواطنين في بلاد الحرمين الشريفين من تكرار سيناريو السيول والأمطار الرعدية التي حدثت في عمان والإمارات العربية المتحدة خلال الفترة الأخيرة.

 

 


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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
بالإضافة إلى قدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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