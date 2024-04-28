عمل بطولي.. سعودي يُنقذ 4 مواطنين في اللحظات الأخيرة بسبب السيول (فيديو)

تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة فيديو لمواطن سعودي قام بإنقاذ 4 مواطنين من داخل سيارتهم، بعدما قامت السيول بجرفهم، مما جعل حياتهم عُرضة للخطر.

تفاصيل إنقاذ مواطن سعودي ل 4 مواطنين

كشفت صحيفة “عكاظ” السعودية، أن المواطن يُدعى عايض دغش الأكلبي، حيث قان بإنقاذ حياة 4 محتجزين في اللحظات الأخيرة قبل أن يجرف السيل مركبتهم بوادي الجعبة بمركز الجعبة غرب ‎بيشة مساء اليوم السبت، مستخدماً أحد المعدات الثقيلة “جرافة” خاصة به.

وتحدث الأكلبي في تصريحات خاصة ب “عكاظ” السعودية، أن بلغه وجود محتجزين وسط سيول قوية فلم يكن بإمكانه سوى التحرك لإنقاذهم.

وشدد على أن ما حدث بفضل الله وتوفيقه، وإنه واجب ديني ووطني وإنساني.

شاهد بالفيديو.. مواطن سعودي ينقذ أرواح وسط السيول

🎥#فيديو| مقطع متداول لعمل بطولي قام به المواطن عايض دغش الأكلبي عندما أنقذ حياة 4 محتجزين في اللحظات الأخيرة قبل أن يجرف السيل مركبتهم بوادي الجعبة بمركز الجعبة غرب #بيشة مساء اليوم (السبت) مستخدماً شيولاً خاصاً به.

وأوضح الأكلبي لـ «#عكاظ» أنه بلغه وجود محتجزين وسط سيول قوية… pic.twitter.com/bp7gnceO4Z — عكاظ (@OKAZ_online) April 27, 2024

وتشهد الفترة الحالية موجة من السيول والأمطار الرعدية في كثير من المناطق بالمملكة العربية السعودية، مما جعل هناك حذر وترقب من جانب المواطنين في بلاد الحرمين الشريفين من تكرار سيناريو السيول والأمطار الرعدية التي حدثت في عمان والإمارات العربية المتحدة خلال الفترة الأخيرة.