سلطان عُمان يبعث برقية تعزية لخادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي في وفاة أحد الأمراء

محمد فوزي

بعد ساعات من بيان نعي الديوان الملكي السعودي الرسمي، بعث سلطان عُمان، هيثم بن طارق، برقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى السعب السعودي، في وفاة المغفور له بإذن الله الأمير عبدالرحمن بن سعد الثاني آل سعود، الذي وافته المنية مساء أمسِ الأربعاء، ونقلت العديد من المواقع ووكالات الأنباء الرسمية والسعودية تفاصيل برقية العزاء.

سلطان عُمان يبعث برقية تعزية لخادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي في وفاة أحد الأمراء

عزاء عُمان للسعودية

وأعرب السلطان خيثم بن طارق في البرقية التي أرسلها للعاهل السعودي والشعب أجمع، عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعيًا الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، ونشرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية مضمون برقية العزاء، وأعلنت مواساتها للشعب السعودي، وداعية للفقيد بالرحمة.

سلطان عُمان يبعث برقية تعزية لخادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي في وفاة أحد الأمراء
سلطان عُمان يبعث برقية تعزية لخادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي في وفاة أحد الأمراء
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وبيان الديوان الملكي

كان الديوان الملكي السعودي، قد أصدر بيام نعي رسمي مساء الأربعاء 6 أبريل 2022، 5 رمضان 1443، أعلن فيه وفاة الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، قائلاً: “انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير عبدالرحمن بن سعد آل سعود، وسيصلى عليه اليوم الخميس الموافق 6/9/1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

الديوان الملكي السعودي

ودعا الديوان الملكي المولى عزو جل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون، في الوقت الذي انهالت فيه برقيات العزاء على الشعب السعودي من أمراء وملوك ورؤساء الدول، كما تحولت مواقع التواصل الاجتماعي السعودي إلى دفتر عزاء، أعرب فيها السعوديين عن حزنهم على رحيل الأمير عبدالرحمن الذي كان يتمتع بسيرة طيبة وأخلاق حسنة، سائلين الله أن يتغمده برحمته ويرزقه الجنة.

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محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر



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