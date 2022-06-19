على ينبع والرايس.. الأرصاد تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة تنبيهاً جديداً بشأن احوال الطقس اليوم بمنطقة مدينة رسول “المدينة المنورة”، وتتضمن التنبيه رياح نشطة وأتربة مثارة، وتصل تأثيرات تلك الرياح السطحية على محافظات ينبع ومركز الرايس، حيث ارتفاع الأمواج وتدني مستوى الرؤية الأفقية، وأوضح المركز في تنبيهه على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن تلك الحالة سوف تبدأ في العاشرة صباحاً، وسوف تستمر حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أطلق تحذيراته أمس بخصوص طقس الأيام المقبلة، حيث ستصل درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية على بعض المناطق، وتوقع المركز موجة حارة تتراوح درجات الحرارة العظمى بها ما بين (47- 50) درجة مئوية، وذلك على معظم محافظات الشرقية، وسائر الأجزاء من المدينة المنورة وينبع.

ووجه الوطني للأرصاد رسائله إلى الجميع من المقيمين والمواطنين جاء فيها: “نأمل من الجميع توخي الحذر، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة من أجل سلامتكم”.

وعلى الأجزاء الشرقية لمناطق الرياض والقصيم وباقي الحدود الشمالية توقع المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة سوف تتراوح بين (45- 47) درجة مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد موجة حارة شديدة الحرارة على محافظات ومراكز المدينة المنورة “العلا، العيص، خيبر، ينبع، المدينة المنورة”، وستكون التأثيرات المصاحبة المتوقعة ارتفاع كبير في درجات الحرارة، حيث تصل إلى 50 درجة مئوية تبدأ الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 4 مساءً.