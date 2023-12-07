على هامش cop28.. التحلية توقع إتفاقية تعاون مع “شنايدر الكتريك”

عرضت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مبادراتها وحلولها لاستدامة موارد المياه في المملكة، وتعزيز قدراتها لإنتاج المياه المحلاة بكفاءة وموثوقية وإحلال التقنيات الصديقة للبيئة، خلال أعمال وجلسات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 28″، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين.

وفي هذا السياق عرض وكيل المحافظ للتحول المؤسسي في المؤسسة المهندس ممدوح عبدالعالي الشعيبي، خلال الجلسة الحوارية التي جاءت بعنوان الاستدامه في قطاع المياه “التحديات والفرص”، شرحًا وافياً للجهود التي تبذلها المؤسسة لتقليل البصمة الكربونية، لدعم أهدافها بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2045م. وذلك من خلال تبنيها أفضل الممارسات الصديقة للبيئة، وتوظيف تكنولوجيا الطاقة المتجددة، والمشاريع الابتكارية لالتقاط الكربون ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، بجانب مساعيها لخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 37 مليون طن بحلول عام 2025م.

وأستعرض الشعيبي خلال الجلسة رؤية المؤسسة الريادية لتطوير صناعة التحلية بوصفها قائدة لهذه الصناعة على المستوى العالمي، من خلال تطبيق أفضل المعايير العالمية في كافة منظوماتها الإنتاجية وتسخير الحلول البحثية والابتكارية ونقل المعارف والخبرات للآخرين، مشيرًا إلى مساهمتها الفاعلة في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، وزراعة 5 مليون شجرة بحلول عام 2030، لتحقيق هدف الحد من الانبعاثات الكربونية وضمان الاستدامة البيئية.

ونجحت إدارة “التحلية” في توقيع إتفاقية تعاون مع شركة “شنايدر الكتريك” على هامش المؤتمر، لدعم مجالات التعاون بين الطرفين وإيجاد الحلول التطويرية للمنظومة التشغيلية ونقل المعرفة وعقد البرامج التدريبية والتطويرية، إضافة لإقامة ورش العمل المشتركة وتبادل الزيارات التنسيقية لمواقع الأعمال والمصانع، والمعرفة والدراسات العلمية، والحوكمة لقياس ومراقبة وتقرير بيانات الطاقة والانبعاثات.

الجدير بالذكر أن “التحلية” تشارك ضمن جناح المملكة بمعرض مبادرة السعودية الخضراء المقام بالتزامن مع المؤتمر، وتعرض‬ خلاله حلولها الريادية وابتكاراتها الهندسية في صناعة المياه باستخدام التقنيات الصديقة للبيئة، وتبني مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز فرص الاقتصاد الدائري، والتي تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية وخفض استهلاك الطاقة لتحقيق الكفاءة التشغيلية والاستدامة البيئية.

من فعاليات مؤتمر الأطراف للتغير المناخي كوب 28_ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية من فعاليات مؤتمر الأطراف للتغير المناخي كوب 28_ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية