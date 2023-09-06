على هامش قمة المناخ الإفريقية..الجبير يلتقي مديرة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

عقد عادل بن أحمد الجبير, وزير الدولة للشئون الخارجية وعضو مجلس الوزراء ومبعوث شئون المناخ, اجتماعا مع ميمونة محمد شريف, المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية, على هامش القمة الإفريقية للعمل المناخي, التي عقدت في العاصمة الكينية نيروبي.

عادل الجبير, وزير الخارجية السعودي_المصدر :سي إن إن عربي

تناول اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك, والتي تمت مناقشتها أيضا خلال فعاليات القمة.

حضر الاجتماع خالد بن عبد الله السلمان, سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا, وخالد بن مساعد العنقري, مدير عام مكتب وزير الدولة للشئون الخارجية وعضو مجلس الوزراء ومبعوث شئون المناخ.

كما التقى الجبير, إسحاق سالاكو, وزير الدولة لشئون البيئة في جمهورية نيجيريا الاتحادية, خلال فعاليات القمة الإفريقية للعمل المناخي.

تركز اللقاء حول تعزيز التعاون بين البلدين في مجال البيئة والمناخ, ومناقشة الموضوعات الرئيسة المدرجة على جدول أعمال القمة, حيث حضر الاجتماع خالد بن عبد الله السلمان, سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا, وخالد بن مساعد العنقري.

ماهي قمة المناخ الإفريقية

قمة المناخ الإفريقية هي اجتماع يعقد بانتظام لزعماء وممثلي الدول الإفريقية, لمناقشة قضايا التغير المناخي والتحديات المتعلقة بالبيئة في القارة الإفريقية.

تهدف القمة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الإفريقية في مجال التكيف مع تغير المناخ وتخفيف آثاره, كما تتناول المواضيع المرتبطة بتأثيرات تغير المناخ على الزراعة والموارد المائية, تلوث الهواء, فضلا عن قضايا التنمية المستدامة, التمويل اللازم لتنفيذ استراتيجيات التكيف والتخفيف.

تعكس قمة المناخ الإفريقية الالتزام المشترك للدول الإفريقية في مكافحة التغير المناخي وحماية البيئة, وتعزز الوعي العالمي بأهمية التحرك العاجل لمواجهة هذا التحدي العالمي.

كما تعد القمة فرصة للدول الإفريقية للتأكيد على احتياجاتها الخاصة المطالبة بالتمويل والتكنولوجيا اللازمة لتعزيز قدراتها على التكيف مع التغيير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة.