على مدار الساعة تعقيم وتعطير سجاد المسجد الحرام وغسل (1500) سجادة أسبوعياً

تقوم الرئاسة العامة القائمة على شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بعمليات التنظيف والتعقيم والتعطير لسجاد المسجد الحرام على مدار الساعة، بحيث يتم غسل ما يزيد عن 1200 سجادة أسبوعياً، داخل مغسلة سجاد الحرم المكي الشريف بكدي، وذلك للمحافظة على النظافة الدائمة للسجاد والتأكد من سلامته، لضمان سلامة الأشخاص المتوجهين للبيت الحرام، وتزود المغسلة المسجد الحرام بعدد من السجاد يصل إلى 2000 سجادة أسبوعياً يتم فرشها في جميع أنحاء المسجد الحرام والساحات الخاصة به.

وقال مساعد المدير العام للشؤون الخدمية جابر الودعاني: إنه في ظل ذلك الدعم غير المحدود من الحكومة السعودية لخدمة زوار وقاصدي بيت الله الحرام، تم إنشاء مغسلة مخصصة لغسيل وتنظيف سجاد المسجد الحرام، من قِبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والمغسلة مُجهزة بأحدث الوسائل والمعدات الخاصة والمتخصصة في مجال تنظيف وغسيل وصيانة الفرش بتقنية عالية، حيث يقوم فريق من المختصين في المغسلة بالإشراف على هذه الأعمال للتأكد من التنفيذ بشكل دقيق وذلك وفقاً لأصول فنية متبَعة، وذلك للتأكد من خلوها من أي عيب، باستخدام أحدث التقنيات.

مراحل غسيل السجاد

تبدأ المرحلة الأولى بإزالة كل من الأتربة والغبار من السجاد بشكل آلي وبتقنية عالية الجودة. ثم تأتي بعد ذلك المرحلة الثانية والتي يتم فيها غسل وتعقيم السجاد بشكل آلي بالمطهرات والماء والمنظفات الخاصة، ثم يتم تشطيف السجاد بالماء لإزالة الصابون. ثم تأتي بعد ذلك المرحلة الثالثة وتكون بإدخال السجاد في الأنابيب الخاصة للتجفيف من الماء. ثم تأتي بعد ذلك المرحلة الرابعة والأخيرة والتي يتم فيها رفع السجاد على مناشر تحت أشعة الشمس والهواء النقي وتكون مزودة بالمراوح وذلك لتسريع عملية التجفيف وبعدها يتم كنس السجاد بمكانس حديثة خاصة ثم تأتي بعد ذلك عمليات التعقيم والتعطير بماء الورد الطبيعي ثم التغليف والتخزين.

مرحلة ما بعد الغسيل

يتم غسل ما يقارب (240) متراً في الساعة الواحدة، ثم يتم تخزينها في المستودعات الخاصة لحفظها، ويوجد داخل ذلك المستودع ما يقارب (26) ألف سجادة جاهزة للنقل إلى المسجد الحرام، وأيضاً تحتوي المغسلة على معمل تم تجهيزه بأحداث الآلات لعمل صيانة للسجاد لحمايتها من التلف، ويتم بعد ذلك إعادة تأهيل السجاد وإعادته لما كان عليه، ويوجد داخل المسجد الحرام الماكينات المخصصة لغسل السجاد بشكل مباشر وسريع بالإضافة إلى كنسه وتنظيفه وتعقيمه على مدار الساعة من خلال الفرق المتخصصة والتي تقوم بترتيب السجاد ليكون اتجاهه إلى القبلة.