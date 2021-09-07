على رأسها مصر والكويت .. أبرز الدول التي لا تحتاج إلى ڤيزا سعودية

يسعى الكثير من المواطنين السعوديين زيارة العديد من الدول وإن تعددت أسباب الزيارة، فمنهم من يذهب بحجة الدراسة، ومنهم من يبتغي العمل، والآخر بهدف السياحة والتجوال، ومع كثرة الزيارات يحتاج هؤلاء المواطنون الذهاب إلى الدول التي لا تحتاج إلى ڤيزا سعودية، وفي هذا السياق سوف نتعرف سويا على الدول التي لا تحتاج ڤيزا المواطنين السعوديين للدخول إلى أراضيها.

فيزا السفر وزارة الخارجية السعودية:

تعد الڤيزا هي بمثابة إذن الدخول من بلد إلى آخر، ويتم إصدارها من قبل وزارة الخارجية الخاصة بالبلد المنطلق منها إلى البلد المنطلق إليها في رحلة سفر المواطن السعودي، والتي تحوي على مدة الإقامة في البلد الأجنبي وحتى مجموعة من الإجراءات الواجب اتباعها طيلة مدة السفر.

الدول التي لاتحتاج فيزا للسعوديين وزارة الخارجية:

إليكم أبرز الدول التي لا تحتاج ڤيزا من المواطنين السعوديين في حال زيارتهم لها، والتي جاءت كالتالي:

دولة الكويت: والتي تبلغ مدة المكوث فيها نحو 30 يوماً.

موريشيوس: والتي تبلغ مدة المكوث فيها نحو 90 يوماً.

بوتسوانا: والتي تبلغ مدة المكوث فيها نحو 90 يوماً.

جنوب افريقيا.

الإكوادور: والتي تبلغ مدة المكوث فيها نحو 90 يوماً.

بنما: مدة المكوث فيها هي 180 يوماً.

هندوراس: مدة المكوث فيها هي 90 يوماً.

نيكاراغوا: مدة المكوث فيها هي 90 يوماً.

اندونيسيا: مدة المكوث فيها هي 30 يوماً.

فلبين: مدة المكوث فيها هي 30 يوماً.

قرغيزيستان: مدة المكوث فيها هي 60 يوماً..

كازاخستان.

جزر توركس وكايكوس.

أخيرا نجد باربادوس.

السلفادور: مدة المكوث فيها هي 90 يوماً.

المغرب: مدة المكوث فيها هي 90 يوماً.

تونس: مدة المكوث فيها هي 90 يوماً.

مصر: مدة المكوث فيها هي 90 يوماً.

البحرين.

قطر

الإمارات: مدة المكوث فيها هي 90 يوماً.

عمان: مدة المكوث فيها هي 90 يوماً.

ماليزيا: مدة المكوث فيها هي 90 يوماً.

نيوزيلندا: مدة المكوث فيها هي 90 يوماً.

فانوتو: مدة المكوث فيها هي 30 يوماً.

نيوي.

جزر كوك.

كما وميكرونيزيا: مدة المكوث فيها هي 30 يوماً.

سانت كيتس ونيفيس: مدة المكوث فيها هي 90 يوماً.

سانت فينسنت والغرينادين: مدة المكوث فيها هي 30 يوماً.

دومينيكا: مدة المكوث فيها هي 21 يوماً.

هايتي: مدة المكوث فيها هي 90 يوماً.

غواتيمالا: مدة المكوث فيها هي 90 يوماً.

هونغ كونغ: مدة المكوث فيها هي 30 يوماً.

الأردن: مدة المكوث فيها هي 90 يوماً.

لبنان: مدة المكوث فيها هي 180 يوماً.

سوريا.

ألبانيا.

جورجيا: مدة المكوث فيها هي 360 يوماً.

كوسوفو: مدة المكوث فيها هي 90 يوماً.

بيلاروسيا: مدة المكوث فيها هي 30 يوماً.

كذلك كوريا الجنوبية: مدة المكوث فيها هي 30 يوماً.

الدول تطلب تأشيرة عند الوصول للسعوديين:

ومن جانب آخر، نعرض لكم أبرز الدول التي تحتاج ڤيزا من السعوديين لزيارتها، والتي جاءت كالتالي:

كومورو: والتي تبلغ مدة المكوث فيها نحو 45 يوماً.

جيبوتي.

رواندا: ويسمح بالتواجد فيها لمدة 30 يوماً.

الرأس الأخضر.

السيشل: ويسمح بالتواجد فيها لمدة 30 يوماً.

تانزانيا.

الطوغو: ويسمح بالتواجد فيها لمدة 7 أيام.

أوغندا.

مدغشقر: ويسمح بالتواجد فيها لمدة 90 يوماً.

أذربيجان: ويسمح بالتواجد فيها لمدة 30 يوماً.

بروناي: ويسمح بالتواجد فيها لمدة 30 يوماً.

كمبوديا.

لاوس: ويسمح بالتواجد فيها لمدة 30 يوماً.

ماكاو: ويسمح بالتواجد فيها لمدة 30 يوماً.

مالديف: ويسمح بالتواجد فيها لمدة 30 يوماً.

نيبال: ويسمح بالتواجد فيها لمدة 90 يوماً.

موريتانيا.

الصومال.

اليمن: ويسمح بالتواجد فيها لمدة 90 يوماً.

بانغلاديش: ويسمح بالتواجد فيها لمدة 30 يوماً.

سريلانكا: ويسمح بالتواجد فيها لمدة 30 يوماً.

طاجكستان: ويسمح بالتواجد فيها لمدة 45 يوماً..

تايلند: ويسمح بالتواجد فيها لمدة 15 يوماً.

الغابون : ويسمح بالتواجد فيها لمدة 90 يوماً.

غينيا بيساو: ويسمح بالتواجد فيها لمدة 90 يوماً.

كينيا: ويسمح بالتواجد فيها لمدة 90 يوماً.

مالاوي: ويسمح بالتواجد فيها لمدة 30 يوماً.

موزمبيق: ويسمح بالتواجد فيها لمدة 30 يوماً.

بوليفيا: ويسمح بالتواجد فيها لمدة 30 يوماً.

جزر بالو: ويسمح بالتواجد فيها لمدة 30 يوماً.

ساماو.

توفالو: ويسمح بالتواجد فيها لمدة 30 يوماً.

تيمور الشرقية: ويسمح بالتواجد فيها لمدة 30 يوماً.

ايران: ويسمح بالتواجد فيها لمدة 30 يوماً.

بنين.

الدول التي تمنح فيزا إلكترونية للسعوديين:

إليكم أبرز الدول التي توفر للسعوديين ڤيزا إلكترونية:

دولة اوكرانيا.

دولة اثيوبيا.

دولة أستراليا.

دولة مونتسرات.

دولة أوزبكستان.

دولة مولدوفا.

دولة زامبيا

دولة كولومبيا.

دولة تركيا.

دولة مينمار.

دولة كما و تايوان.

دولة زيمبابوي.

الدول التي يمنع السفر لها للسعوديين 2021:

ومن ناحية أخرى، هناك عدة دول تمنع سفر السعوديين إلى أراضيها، والتي جاءت كالتالي: